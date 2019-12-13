Çankaya Nüfus Müdürlüğü, cumartesi açık olacak

13.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:44

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada, 2019-İSG'nin yapılacağı gün, Çankaya Nüfus Müdürlüğünün açık olacağını bildirdi.



Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacak 2019 İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2019-İSG 2. Dönem) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere, yanında 'Sınava Giriş Belgesi' ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak 'Geçici Kimlik Belgesi' verilmesi için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü 14.12.2019 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA