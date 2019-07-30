Çankaya'nın şampiyonları kaldığı yerden

Turkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) Futbol Deplasmanlı Süper 1. Lig'de arka arkaya 6 yıldır şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı, 2019-2020 sezonunun ilk yarısını da namağlup kapatarak rekorlarına bir yenisini ekledi.

Turkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) Futbol Deplasmanlı Süper 1. Ligi'nin kurulduğu günden bu yana aldığı başarılı sonuçlarla ligi domine eden Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı yeni sezona da fırtına gibi girdi.

Ligde 6 yıldır arka arkaya şampiyonluğu kimselere kaptırmayarak kırılması güç bir rekora imza atan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı, 8 takımın mücadele ettiği sezonda ligin ilk yarısını namağlup tamamlama başarısı gösterdi.

Ligin ilk yarısında oynadığı 7 maçın tümünü kazanarak 21 puanla zirvede tek başına kalan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı bu müsabakalarda 30 gol atıp kalesinde sadece 4 gol gördü. Ligin ilk yarısının son maçında İstanbul deplasmanında Turged Spor'u 5-0 mağlup eden Çankaya Belediyesinde Kahraman Gurbetoğlu da 13 golle gol krallığında zirveye oturdu.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımının örnek teşkil edecek başarılara imza attığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Gönül gözüyle başarıdan başarıya koşan Çankaya'nın evlatlarının daha güzel başarılara ulaşabilmeleri için bizler elimizden geleni yapacağız. Çankaya'yı ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden futbolcularımızla ne kadar övünsek azdır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA