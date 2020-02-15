Çankaya'nın meslek kurslarına büyük ilgi

15.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:12

Çankaya Evlerinde düzenlenen ve en popüler kurslardan biri olan 'Kalıcı Makyaj Tekniği ve Mikro Pigmentasyon' eğitiminin ardından kursiyerler, sertifikalarıyla iş sahibi oluyor.



Çankaya Belediyesi kadın istihdamına yönelik kurs ve çalışmalarıyla tüm Türkiye'de örnek projelere imza atmaya devam ediyor. Çankaya'nın kadın istihdamına yönelik mesleki eğitim kursları büyük ilgi görürken; Çankaya Evlerinde düzenlenen ve en popüler kurslardan biri olan 'Kalıcı Makyaj Tekniği ve Mikro Pigmentasyon' eğitiminin ardından kursiyerler, aldıkları sertifikalarıyla iş sahibi oluyor. Halk Eğitim uzmanları tarafından program çerçevesinde verilen eğitimlerle güzellik uzmanı olan Çankayalı kadınlar, 120 saat süren eğitimin ardından sertifikalarını alıyor. Kalıcı makyaj tekniklerini, kullanılan cihazları ve boya türlerini yakından tanıyan ve uygulamalı eğitim alan kursiyerler, uzman açığı bulunan sektörde kolaylıkla iş bulduğu gibi kendi güzellik salonlarını da açabiliyorlar. Kursiyerler, eğitimleri sonunda profesyonel olarak güzellik uzmanlığı yapabilecek kapasiteye gelirken hastanelerde, kuaför salonlarında çalışma imkanı bulabiliyorlar.



Çankaya belediyesine teşekkür



Cebeci Çankaya Evin'de düzenlenen Kalıcı Makyaj Tekniği ve Mikro Pigmentasyon kursunu tamamlamak üzere olan Deniz Ersoy, eğitim ve kurs boyunca verilen imkanlar için Çankaya Belediyesine teşekkür etti. 1,5 yıldır güzellik üzerine düzenlenen tüm eğitimleri tamamladığını kaydeden Ersoy, şunları söyledi:



"2 çocuk annesiyim. Bir mesleğim yoktu, ev hanımıydım. Çocuklarım büyüdükten sonra bir hobi edinmek, kendimi geliştirmek istedim. Mahallemde bulunan Çankaya Evimizde güzellik üzerine meslek kursları olduğu öğrendim ve bu kursları katılmaya karar verdim. Bir yıldan uzun süredir güzellik uzmanlığı ile ilgili tüm kurslara katıldım ve tamamladım. Son olarak kalıcı makyaj kursunu da bitiriyorum. Artık iş yeri açma belgelerim var. Kendi salonumu en kısa sürede açmak için mekan araştırıyor ve son eğitimlerimi alıyorum"



Öğretmenlikten güzellik uzmanlığına



Beden eğitimi öğretmeni Derya Neval Şensoy da eğitimini tamamlayıp yeni bir meslek sahibi olan Çankaya kursiyerlerinden biri. Temel makyaj ve kalıcı makyaj kurslarını bitiren Şensoy Çankaya Belediyesinin kurslarında çok güzel iki eğitim dönemi geçirdiğini söyledi. Sertifikalarını tamamlayan Neval Şensoy kursiyer arkadaşları ile birlikte ortak bir salon açmak istediğini belirtirken, "4 yıllık bir üniversite mezunuyum ancak yapmak istediğim meslek her zaman güzellik üzerineydi. O yüzden bu kurslar benim için çok iyi oldu. Şimdi tek hedefim kendi salonumun, kendi işimin sahibi olmak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA