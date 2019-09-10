Çankaya'nın kreşlerinde yeni dönem başladı

10.09.2019 11:46

Yerel yönetimler düzeyinde Türkiye'nin en büyük kreş hizmetini veren Çankaya Belediyesinde, 2019-2020 eğitim yılı başladı. Çankaya'nın gündüz bakım evlerinde ilk eğitim alacak çocuklar ilk gün heyecanı yaşadı.



Okul öncesi eğitimin büyük önem kazandığı günümüzde yerel yönetimler düzeyinde Türkiye'nin en büyük kreş hizmetini veren Çankaya Belediyesinde, çocuklar ilk gün heyecanını yaşadı. Bünyesinde bulundurduğu 12 kreş ile bin 500 çocuğa çağdaş, modern ve makul ücretlerle hizmet veren Çankaya Belediyesinin kreşlerinde yeni başlayan çocuklar, öğretmenleri ve yeni arkadaşlarıyla tanıştı.



Eylül öncesinde bakım çalışmaları tamamlandı



Kamu kurumu olarak Başkentin en çok tercih edilen okul öncesi eğitim merkezlerine sahip Çankaya Belediyesi, tüm kreşlerinde yaz aylarında ilk olarak bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Okulların hijyen koşullarına uygun olarak genel temizliğine düzenli olarak devam eden ekipler, yaz aylarında kreşlerdeki oyun alanları ve binaların bakım ve onarımını bitirdi. Yeni eğitim - öğretim yılı öncesi çocukların daha çağdaş ve iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için tüm eksikleri giderilen kreşlerin bahçelerindeki yeşil alanlar da arttırıldı.



Kreşler yoğun talep gördü



Kapasitesini arttırarak okul öncesi eğitime devam eden Çankaya Belediyesi kreşleri, yeni dönemde de yüzlerce çocuğa kucak açtı. Yoğun talep gören ve kontenjanla sınırlı kreşlerin bazılarında doğrudan kayıt alınırken, bazılarında kontenjan yokluğundan başvuru ve doğrudan kayıt alınamadı. İlk kez okulöncesi eğitimine başlayacak 2016 doğumlu çocuklar için 7 kreşte, 2015 doğumlular için 4 kreşte, 2014 doğumlu olanlar için de sadece 1 kreşte noter çekilişi yapıldı. En çok talep gören Masal Kalesi Gündüz Bakımevine başvuruda bulunan 2014-2015-2016 doğumlu tüm isimler noter çekilişi ile belirlendi.



"Cumhuriyet bireyleri olarak büyüyorlar"



Çankayalıların, gündüz bakımevlerine yoğun talep göstermesi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda başlattıkları noter kurası uygulamasını bu yıl da tekrar ettiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, herkes için ulaşılabilir, eşit ve kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi. 12 kreşte 1500 minik öğrenciye okul öncesi eğitim verdiklerini kaydeden Taşdelen, "Amacımız çocuklarımızı bilimin ve aklın ışığına yönlendirmek. Ülkemizdeki en kapsamlı ve en kaliteli kreş hizmetini veriyoruz. Çocuklarımızı bilimle, sanatla, felsefeyle, sporla ve farklı kültürlerle tanıştırarak büyütüyoruz. Büyük bir beğeni ve takdir toplayan bu hizmetimiz kendi alanında şimdiden bir marka haline gelmiş durumda. İnanıyorum ki, kreşlerimizde ilk eğitimlerini alan çocuklarımız iyi yetişmiş Cumhuriyet bireyleri olacak ve ülkesine hizmet edecek. Böyle bir hizmeti vermekten mutlu ve gururluyum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA