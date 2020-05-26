Çankaya'nın korona mücadelesi sürüyor
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Çankaya'nın korona mücadelesi sürüyor

Çankaya Belediyesi, yeni tip korona virüsün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmesiyle birlikte ilçe genelinde etkin bir mücadeleye başladı.

Çankaya'nın korona mücadelesi sürüyor
26.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:47

Çankaya Belediyesi, yeni tip korona virüsün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmesiyle birlikte ilçe genelinde etkin bir mücadeleye başladı. Salgınla mücadele etmek için her alanda çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, ekonomik durumu bozulan vatandaşlara da yardım elini uzatmayı ihmal etmedi.

Çankaya Belediyesi, DSÖ'nün tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü 11 Mart'ta 'pandemi' ilan etmesiyle birlikte binlerce insanın ölümüne neden olan salgına karşı mücadeleye başladı. Çalışmalarını kamusal alanları dezenfekte ederek sürdüren Çankaya Belediyesi, ekonomik güçlük çeken vatandaşlara da yardım elini uzattı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Kentler Ağına da üye olan Çankaya Belediyesi, "Herkes için Sağlık" ilkelerini benimseyerek, salgın sürecinde de 'sosyal belediyecilik' uygulamalarını pek çok alanda hayata geçirdi.

10 bin 100 noktada dezenfekte

Salgınla mücadele çalışmalarına ilk olarak cadde ve sokak yıkama ile başlayan Çankaya Belediyesi, bu süreçte 153 cadde ve 151 sokağı sabunlu sularla fırçalayarak yıkadı. Yaklaşık 200 ton dezenfektan kullanarak aralarında kamu kurumları, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, taksi durakları, kuaför, berber gibi alanlar ile parkların da bulunduğu 5 bin 319 noktada dezenfekte çalışması yaptı. Çankaya Belediyesi bu süreçte 322 bin 800 adet maske ve eldiveni kamu kurumlarının ve vatandaşların ihtiyaçlarına sundu.

30 bin 300 gıda kolisi ulaştırıldı

Salgın hastalıkla mücadele kapsamında işletmelerin kapatılmasıyla işsiz kalan ve iş yerleri kapanan vatandaşlara ilk etapta gıda ve temizlik malzemesi dağıtımını başlatan Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı ile birlikte 30 bin 300 gıda kolisi dağıtımı yaptı. Belediye, Çankaya Halk Kart sahibi 896 haneye de nakdi yardımda bulundu. İş yerleri salgınla mücadele kapsamında kapanan 70 kiracısından kapalı oldukları süre boyunca kira almayan Belediye, okulöncesi eğitimi veren kreşlerinden de ücret almadı. Çankaya Belediyesi, salgınla mücadele sürecinin başından itibaren sokağa çıkma kısıtı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara alışveriş desteği veren Çankaya Belediyesi, Baharevlerine üye sakinlerini de telefonla arayarak ihtiyaçlarını olup olmadığını sordu ve ihtiyaçlarını karşıladı. Belediye gelişim çağındaki çocukların ihtiyaçlarını da unutmadı. İhtiyaç sahibi olduğunu belirlediği 2 bin 332 aileye 2 litre süt dağıtımına başladı. Esnaf odalarına da dost elini uzatan Çankaya Belediyesi, Ramazan ayında Kuaför, Berber, Çiçekçi, Kahveci, Ayakkabı ve Çantacı esnaf odalarına gıda kolisi desteği verdi.

Sosyal destek unutulmadı

Çankaya Belediyesi, evde kalan vatandaşlara meşguliyet olsun diye 13 bin 500 haneye kendi seralarında ürettiği 54 bin adet menekşeyi kapılarına kadar götürdü. Ulusal egemenliğin 100. Yılı dolayısıyla çocuklara 100 bin kitap ve Atatürk posteri ile Türk Bayrağı armağan eden Belediye, 19 Mayıs dolayısıyla da Atatürk'ün büyük eseri Nutuk'u dağıtmaya başladı. Vatandaşların özel sağlık kuruluşlarından indirimli yararlanabilmesi için 40 sağlık kuruluşu ile protokol imzalayan Çankaya Belediyesi, Başkanlık binasında vermesinin yanı sıra Sağlık Kart'ı semtlerde bulunan tahsilat bürolarında da vermeye başladı.

Çankaya Belediyesi, bu yıl YKS sınavına girecek gençlere de 19 Mayıs armağanı olarak Akıllı Sınav projesini başlattı. 30-31 Mayıs tarihlerinde TYT ve AYT olarak iki sınava da girebilecek gençlere, en yüksek puan alarak ilk üçe giren üniversite adaylarına dizüstü bilgisayar armağan edeceğini açıkladı.

"Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir"

Yeni tip korona virüs (covid-19) salgınının neden olduğu sonuçlarla mücadele çalışmalarında 2018 yılında açıkladıkları "Çankaya Belediyesi Çankaya Kent Sağlık Göstergeleri ve Çankaya Kent Sağlık Gelişim Planı Raporu"nun da rehber olduğunu açıklayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu süreçte 'sosyal belediyecilik' anlayışını uyguladıklarını söyledi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin de öncü ve etkin bir üyesi olan Çankaya Belediyesinin, bu süreçte belediyelerle deneyim ve bilgi paylaşımında da bulunduğunu belirten Alper Taşdelen, pandemi sürecinin başından itibaren, salgının üstesinden gelebilmek için, bilim insanlarının tavsiyelerini temel aldıklarını ifade etti. Çankaya ilçesi sınırlarında yer alan tüm mahallelerde, öncelikli ihtiyaçları belirleyerek hareket ettiklerini vurgulayan Taşdelen, "İyi günde kötü günde hep beraber ve omuz omuza olacağız. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda paylaşacağız, dayanışacağız. Çok zor günlerden geçiyoruz. Esnafımızla da vatandaşımızla da dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Belediye halkının yanındaysa belediyedir. Biz daima desteğimizi sürdüreceğiz. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki, Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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