Çankaya'nın eski başkanlarından Doğan Taşdelen, yaşamını yitirdi (2) ACI HABERİ ALAN, HASTANEYE KOŞTUMuğla'da, tatilini geçirdiği Bodrum'da yaşamını yitiren, Ankara'nın Çankaya ilçesinin eski belediye başkanlarından Doğan Taşdelen'in (76) ölüm haberi, siyaset camiasında üzüntüye neden oldu.

ACI HABERİ ALAN, HASTANEYE KOŞTU

Muğla'da, tatilini geçirdiği Bodrum'da yaşamını yitiren, Ankara'nın Çankaya ilçesinin eski belediye başkanlarından Doğan Taşdelen'in (76) ölüm haberi, siyaset camiasında üzüntüye neden oldu. Acı haberi alan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski belediye başkanı ve eski milletvekili Celal Doğan, eski milletvekili ve iş insanı Aydın Ayaydın ile müzisyen Zülfü Livaneli dahil birçok kişi, Bodrum'daki hastaneye gelerek, Taşdelen ailesine başsağlığı diledi.

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA