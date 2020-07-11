Çankaya'nın eski başkanlarından Doğan Taşdelen yaşamını yitirdi ANKARA'nın Çankaya ilçesinin eski belediye başkanlarından Doğan Taşdelen (76), tatilini geçirdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde fenalaşıp, yaşamını yitirdi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinin eski belediye başkanlarından Doğan Taşdelen (76), tatilini geçirdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde fenalaşıp, yaşamını yitirdi.

Bodrum'a tatile gelen CHP Çankaya eski Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, bu sabah, yazlığının bulunduğu Geriş Mahallesindeki sahilde serinlemek için denize girdi. Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen'in babası olan ilçenin eski belediye başkanlarından Doğan Taşdelen, yüzdükten sonra güneşlenmek için dışarı çıktı. Bir süre sonra fenalaşan Doğan Taşdelen, yere yığıldı. Vatandaşların çağırdığı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Taşdelen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Taşdelen'in yüksek tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlığının bulunduğu belirtildi. Doğan Taşdelen'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından uçakla Ankara'ya gönderilecek.

Doğan Taşdelen 1989-1999 yılları arasında bugün Türkiye'nin en büyük ilçesi konumundaki Çankaya Belediyesi'nde başkanlık yapmıştı.

Kaynak: DHA