Çankaya'nın engelli futbolcularından farkındalık antrenmanı

- Çankaya'nın engelli futbolcularından farkındalık antrenmanı Çankaya Belediyesi Görme Engelli Futbol Takımı, yaklaşmakta olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek için bir gösteri antrenmanı yaptı.

- Çankaya'nın engelli futbolcularından farkındalık antrenmanı

ANKARA - Çankaya Belediyesi Görme Engelli Futbol Takımı, yaklaşmakta olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek için bir gösteri antrenmanı yaptı.

Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Atatürk Çankaya Parkı'nda bulunan görme engelli futbol sahasında bir araya gelen Çankaya'nın görme engelli futbolcuları yaptıkları gösteri antrenmanı ile 'bir gün değil, her gün varız' mesajıyla farkındalık mesajı verdiler. Antrenmana yakın tarihte hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Maradona'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıkan sporcular efsane ismi anmayı da unutmadılar.

"Ben engellilerin sadece 3 Aralık'ta değil de 12 ay boyunca hatırlanması isterim"

Çankaya'nın milli oyuncularından Volkan Demir, engellilerin her gün hatırlanmasını gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Dünya Engelliler Haftası yaklaşıyor. Ben engellilerin sadece 3 Aralık'ta değil de 12 ay boyunca hatırlanması isterim. Sadece 3 Aralık'ta engelliler varmış gibi olmasın. Bütün arkadaşları burada spor yapmaya davet ediyorum. Çünkü spor hem sosyal açıdan hem sağlık açısından her türlü katlı sağlıyor. Antrenmanlar pandemi sürecinden dolayı riskli. Sürekli temas olduğu için, ister istemez antrenman yapamıyoruz. Evde ısınma hareketleri yapıyoruz. Topsuz antrenmanlar yapıyoruz evde yapabildiğimiz kadar."

Teknik Direktör Hasan Yıldırım ise, "Biz kulüp olarak, Görme Engelliler Futbol Ligi'nde 7 yıldır şampiyonuz. Tabii Dünya Engelliler Günü'nün yaklaşması sebebiyle antrenmanlarız sürüyor. Salgından dolayı daha kısıtlı sporcu sayısı ile devam ediyoruz. Engelliler ile yılın her günü beraberiz. Dünyada sadece yılın bir hafta engellilerle bir arada olmayı öngörmüşler. Bu yanlış. Yılın her sürecinde, bu insanların zor dönemimde de yanlarında olmakta fayda var. Salgından dolayı, görme engellilerin temasa yaşaması sebebiyle maalesef çok büyük zorluklar çekmekteler. Bununda buradan itilmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER