Çankaya'nın en lezzetli kursu

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Çankaya Evleri'nde eğitimler başladı. Çankayalılardan en çok ilgi gören kursların başında "Pastacı Çırağı" dersleri geliyor.

Çankaya Evleri'nde yeni dönem kurslarının yıldızı "Pastacı Çırağı" kursu oldu. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi içerisinde yer alan Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nin modern mutfağında verilen eğitimlere Çankayalılar yoğun ilgi gösteriyor. 14O'dan fazla Başkentlinin katıldığı kurslar haftanın her günü 7 farklı grup şeklinde düzenleniyor. İki usta eğitmen unlu mamuller üzerine birbirinden güzel tarifleri Çankayalılara öğretiyor.

Tam donanımlı mutfakta eğitim alıyorlar

50 binden fazla Çankayalının faydalandığı Çankaya Evlerinde açılan "Pastacı Çırağı" kursu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri içerisine yapılan tam donanımlı mutfak bölümünde gerçekleştiriliyor. Eğitimler, Çankaya Halk Eğitim Merkezi Pasta Tasarım Eğitmenleri tarafından veriliyor. Kursiyerler, ustalardan öğrendiklerini uygulayarak öğrenme imkanı bulurken, birbirinden güzel pastaları üretmenin keyfini yaşıyorlar. Yıl boyunca 4'er aylık üç dönem halinde devam eden kurslardan yararlanan Çankayalılar, eğitimlerin tamamlanmasının ardından birçok farklı pastayı en gzüel şekilde yapabilecek bilgiye sahip olarak mezun olacaklar. - ANKARA