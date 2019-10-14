Çankaya'nın bütçesi Belediye Meclisinden geçti

14.10.2019 11:24

Çankaya Belediye Meclisi, 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısını onayladı. Türkiye'nin en büyük ilçesi Çankaya'nın nüfus oranına göre hazırlanan 2020 yılı bütçesi 1 milyar 30 milyon lira olarak belirlendi.



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen başkanlığında toplanan Çankaya Belediye Meclisinde, 2020 Yılı Mali Bütçe Tasarısı onaylandı. Çankaya'nın yeni dönem bütçesi 1 milyar 30 milyon olarak belirlendi.



Bütçe oylamasının ardından meclis üyelerine teşekkür eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konuşmasına "Barış Pınarı Harekatında şehit olan bütün askerlerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum, bütün ulusumuzun başı sağ olsun" sözleriyle başladı.Taşdelen, ayrıca Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıldönümünü de kutladı.



Bir dönem içerisindeki en büyük yatırımları hayata geçirdik



Yeni dönem bütçesinin Çankaya'ya ve Ankara'ya hayırlı olması dileğinde bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "2014 yılından günümüze Çankaya Belediyesi bir dönem içerisindeki en büyük yatırımları, en büyük sosyal tesisleri hayata geçirmiş bir belediyedir. ve bunun sonucunu da 6 ay önce yapılan yerel seçimde gördük. Çankayalılar 2014'ten başlayan süreçte bütün yaptığımız hizmetlerle bizlerin bir önceki seçimde aldığımız yüzde 64 oyu yüzde 74'e çıkarmak suretiyle başarılı olan dönemimizi onaylamış oldular. Huzurunuzda tekrar tüm Çankayalılara teşekkür etmek istiyorum. Onlara layık olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz"



Göreve geldiği günden bu yana Çankayalılara hangi sözü verdiyse yerine getirdiklerini hatırlatan Taşdelen, "Seçimlerde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye başladık. Yaşamkent Pazaryeri ile Çiğdem Yüzme Havuzunun inşaatları devam ediyor. Kızılay'ı yenileme çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık, Sakarya Caddesi bitti, Tuna ve Selanik Caddelerinde sona yaklaştık. Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil Sokaklarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yine önümüzdeki sene Büyükşehir Belediyemiz ile İzmir ve Kumrular Caddesini yenileyeceğiz. Türkiye'ye örnek olan sosyal projeleri hayata geçiriyoruz. Adalet Parkını, Okyanus ve Deniz Parklarını hizmete açtık. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezini faaliyete geçirdik. Yani bu 6 aylık dönemde de çok hızlı bir şekilde çalışmaya devam ettik" dedi.



"Büyükşehir meclisinde bir olalım örnek olalım"



Çankaya'nın en büyük sorununun 25 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesinden hizmet alamaması olduğuna işaret eden Taşdelen, "Gecekondu mahallelerinin bu şekilde kalmasının en önemli nedeni imar sorunudur. Biz bu yerlerin sorunlarını gündeme getirdiğimizde Büyükşehir Meclisinde Cumhur İttifakı'nın şerhiyle karşı karşıya kaldık. Ama Çankaya hepimizin, önemli olan bu sorunları el birliğiyle çözebilmek. Ümit ediyorum bu 5 yılda bunların hepsini çözeceğiz. Bunların çözümü için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde el ele vermek gerekiyor. Orada Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu var. Biz Çankaya'da meclis üyeleri bir olursak bunların çözümü kolaylaşır. Sizlerden ricam Büyükşehir Grubuna Çankaya'yı daha iyi anlatmak ve bunları elbirliğiyle çözmek olacaktır. ve bu şekilde örnek tavır sergileyerek sorunları çözmüş bir şekilde mahallelere müjdeyi beraber verelim" şeklinde konuştu.



Yeni dönem bütçesinin hayırlı olmasını dileyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, meclis üyeleri başta olmak üzere bürokratlara ve belediye emekçilerine teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA