Çankaya'nın Akpınar Mahallesi'ndeki yapı yasağı kaldırıldı
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Çankaya'nın Akpınar Mahallesi'ndeki yapı yasağı kaldırıldı

11.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:43
Çankaya'nın Akpınar Mahallesi'ndeki yapı yasağı kaldırıldı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2011 yılında yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle heyelana maruz kalan Akpınar Mahallesi'nin 10 yıldır askıya alınan yapı yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2011 yılında yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle heyelana maruz kalan Akpınar Mahallesi'nin 10 yıldır askıya alınan yapı yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararına göre Akpınar Mahallesi'nde 25893, 25896, 25897, 25898, 25899, 25900, 26027, 26028, 26029, 26030, 26031, 26032, 26033, 26038, 28032, 28033, 28034 ve 28035 sayılı imar adaları ve bu adalardaki tüm parseller her türlü imar uygulama işlemine açıldı. Başkan Taşdelen, yaptığı açıklamada Akpınar Mahallesi'nde yaşanan heyelan nedeniyle bölgedeki can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla heyelana maruz kalan bazı bölgelerde imar uygulama işlemlerinin 2011 yılında durdurulduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Akpınar Mahallesi için harekete geçen belediyemiz, bölgenin jeolojik-jeoteknik çalışmalarını yaparak hazırladığı etüt raporunu 11 Aralık 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına onaylattı. Akpınar Mahallesi'nde heyelan nedeniyle imar işlemleri durdurulan konut parsellerinde can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir durumla karşılaşılmaması için hazırladığımız plan notu değişikliği, Çankaya Belediye Meclisi tarafından uygun bulundu. Karar, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince de onaylandı." - ANKARA

Çankaya'nın Akpınar Mahallesi'ndeki yapı yasağı kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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