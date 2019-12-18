Çankaya kreşlerinde yerli malı haftası
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Çankaya kreşlerinde yerli malı haftası

Çankaya Belediyesi kreşlerinde ve oyun evlerinde, 12-18 Aralık tarihleri arasında "Yerli Malı Haftası" kutlandı.

18.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:06
Çankaya kreşlerinde yerli malı haftası

Belediyesi kreşlerinde ve oyun evlerinde, 12-18 tarihleri arasında " Haftası" kutlandı. Minikler evlerinden getirdikleri yerli malı ürünleri hem tanıma hem de birlikte yeme keyfini yaşadılar.


12 - 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan "Yerli Malı Haftası" Çankaya Belediyesinin kreşlerinde ve oyun evlerinde de kutlandı. Minikler evlerinden getirdikleri yerli malı ürünleri hem tanıma hem de birlikte yeme keyfini yaşadılar.


Çankaya Belediyesi kreşleri, "Yerli Malı Haftası"nı düzenlenen etkinlikle kutladı. Evlerinden getirdikleri meyve, kuru yemiş ve pastalarla büyük bir sofra kuran minik öğrenciler, yerli mallarını tanıma imkanı buldular. Hazırladıkları "Yerli Malı Haftası" şapkalarını da takan çocuklar, öğretmenlerinin eşliğinde hep beraber, annelerinin hazırladıkları pastaları afiyetle yemenin keyfini yaşadılar. - ANKARA

Kaynak: İHA
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