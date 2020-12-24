Çankaya kreşlerinde hijyen yönetmeliği uygulanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çankaya kreşlerinde hijyen yönetmeliği uygulanıyor

24.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:22

Çankaya kreşlerinde hijyen yönetmeliği uygulanıyor Çankaya Belediyesi kreşleri, pandemi koşullarına ve hijyen kurallarına büyük önem göstererek minik öğrencilerine eğitim vermeye devam ediyor.

Çankaya kreşlerinde hijyen yönetmeliği uygulanıyor

Çankaya Belediyesi kreşleri, pandemi koşullarına ve hijyen kurallarına büyük önem göstererek minik öğrencilerine eğitim vermeye devam ediyor.

ANKARA - Türkiye'nin en kapsamlı gündüz bakımevi hizmeti veren Çankaya Belediyesi, pandemi koşullarında çocuklara hijyen yönetmeliğine uygun bir ortamda eğitim veriyor. Başkan Alper Taşdelen'in hizmete açtığı 7 kreşle beraber toplam 12 kreşte, 1500 çocuğa eğitim verebilecek kapasitede olan Çankaya Belediyesi, gündüz bakımevlerinde bu yıl sınırlı sayıda hizmet veriyor. Çocukların ve eğitimcilerin sağlıklarını korumak için korona virüse karşı tüm önlemler alınıyor.

Ebeveynlerin çocuklarını güvenle emanet ettiği Çankaya Belediyesi kreşlerinde, gün içerisinde personel ve çocuklar dışarı çıkamıyor, dışarıdan da kimse içeri alınmıyor. Kreşteki her alan düzenli olarak dezenfekte ediliyor, ilki girişte olmak üzere günde 3 kez çocukların ateşi ölçülüyor.

Minik öğrencileri kapıda karşılayan öğretmenler, çocukların maskelerini yenisiyle değiştiriyor. Temiz kreş ayakkabılarını da giydikten sonra içeri giren çocukların, dışarıdan geldikleri kıyafetleri de yeni kıyafetlerle değiştiriliyor. Çocukların el temizliğine de dikkat eden öğretmenler sınıflarda maske ve mesafe kurallarına da özen gösteriyor.

Eğitim hakkındaki genelgeleri takip ederek korona virüs önlemleri ile eğitime devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz en çok çocukların belediyesiz anlayışıyla geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için onların sağlığını öncelik alarak hizmetimizi sürdürüyoruz. Her alanda olduğu gibi kreşlerimizde de tüm tedbirlerimizi alıyoruz, anne babaları içi rahat olsun" açıklamasında bulundu.

Çankaya kreşlerinde hijyen yönetmeliği uygulanıyor
Çankaya kreşlerinde hijyen yönetmeliği uygulanıyor
Çankaya kreşlerinde hijyen yönetmeliği uygulanıyor
Çankaya kreşlerinde hijyen yönetmeliği uygulanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÖZKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Burak Özçivit Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ersun Yanal Samet Aybaba Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çankaya kreşlerinde hijyen yönetmeliği uygulanıyor | Haberler.com Genel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:25:07. #1.14#
title