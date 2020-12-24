Çankaya kreşlerinde hijyen yönetmeliği uygulanıyor

Çankaya kreşlerinde hijyen yönetmeliği uygulanıyor

Çankaya Belediyesi kreşleri, pandemi koşullarına ve hijyen kurallarına büyük önem göstererek minik öğrencilerine eğitim vermeye devam ediyor.

ANKARA - Türkiye'nin en kapsamlı gündüz bakımevi hizmeti veren Çankaya Belediyesi, pandemi koşullarında çocuklara hijyen yönetmeliğine uygun bir ortamda eğitim veriyor. Başkan Alper Taşdelen'in hizmete açtığı 7 kreşle beraber toplam 12 kreşte, 1500 çocuğa eğitim verebilecek kapasitede olan Çankaya Belediyesi, gündüz bakımevlerinde bu yıl sınırlı sayıda hizmet veriyor. Çocukların ve eğitimcilerin sağlıklarını korumak için korona virüse karşı tüm önlemler alınıyor.

Ebeveynlerin çocuklarını güvenle emanet ettiği Çankaya Belediyesi kreşlerinde, gün içerisinde personel ve çocuklar dışarı çıkamıyor, dışarıdan da kimse içeri alınmıyor. Kreşteki her alan düzenli olarak dezenfekte ediliyor, ilki girişte olmak üzere günde 3 kez çocukların ateşi ölçülüyor.

Minik öğrencileri kapıda karşılayan öğretmenler, çocukların maskelerini yenisiyle değiştiriyor. Temiz kreş ayakkabılarını da giydikten sonra içeri giren çocukların, dışarıdan geldikleri kıyafetleri de yeni kıyafetlerle değiştiriliyor. Çocukların el temizliğine de dikkat eden öğretmenler sınıflarda maske ve mesafe kurallarına da özen gösteriyor.

Eğitim hakkındaki genelgeleri takip ederek korona virüs önlemleri ile eğitime devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz en çok çocukların belediyesiz anlayışıyla geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için onların sağlığını öncelik alarak hizmetimizi sürdürüyoruz. Her alanda olduğu gibi kreşlerimizde de tüm tedbirlerimizi alıyoruz, anne babaları içi rahat olsun" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÖZKAN