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Ekonomi

Çankaya Köşkü'nde koronavirüs toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

15.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:25
Çankaya Köşkü'nde koronavirüs toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

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Kaynak: Dunya.com

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