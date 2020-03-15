Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs' toplantısı CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüse yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantı yapıldı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüse yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantı yapıldı. Toplantıda, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye yapılan uçuşların, gece yarısından itibaren durdurulması kararlaştırıldı. Ayrıca, 17 Mart saat 23.59'a kadar yurda dönüşü sağlanan vatandaşlar, 14 gün gözetim altına alınacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda koronavirüse yönelik tedbirlerle ilgili toplantı yapıldığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yer aldığı toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın da video konferansla katıldığı kaydedildi. Toplantıda alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan ülkemize yapılan uçuşlar 15 Mart saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır. Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi günü yerel saatle 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır. Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı günü 24.00'e kadar tamamlanacaktır. Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır."

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA