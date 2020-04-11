Çankaya Kaymakamı Buhara: "İmkanı olmayanlara devletimiz destek oluyor imkanı olanlara da aracılık... Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, "Korona virüsle mücadele kapsamında ilk kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, "Korona virüsle mücadele kapsamında ilk kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Burada maksat vatandaşlarımızın evlerinde kalması. Bize düşen vazife, devlet olarak Valimizin koordinesinde bütün ilçelerde vatandaşlarımızın, acil ihtiyaçlarıyla beraber ekmek ihtiyaçlarını karşılamak" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada etkili olan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla bazı illerde kısa süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşın mağduriyetini asgariye düşürmek isteyen 'Vefa Sosyal Destek Grubu' kolları sıvayarak gönüllü desteğe başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine Ankara'da 'Vefa Sosyal Destek Grupları' gönüllü desteğe başladı. Polis, Jandarma, Bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan destek gruplarına hiçbir ücret talep etmeden yardım eden gönüllü vatandaşlarda dahil oldu.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla 3 hafta önce faaliyete geçen 'Vefa Sosyal Destek Grupları'nın amacını ve uygulamalarını açıklayan Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, "Korona virüsle mücadele kapsamında ilk kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Burada maksat vatandaşlarımızın evlerinde kalması, sosyal izolasyona geçmesi ve bu şekilde virüsün yayılmasının önüne geçmesi amaçlanıyor. Ankaralılar da yüksek oranda bu yasağa uyarak evlerinde kaldıkları görünüyor. Bize düşen vazife, devlet olarak Valimizin koordinesinde bütün ilçelerde vatandaşlarımızın, acil ihtiyaçlarıyla beraber ekmek ihtiyaçlarını karşılamak" ifadelerini kullandı.

'Vefa Sosyal Destek Grupları'nın faaliyete başladığı ilk günden itibaren 13 bin talep başvurusu olduğunu açıklayan Buhara, "Bildiğiniz gibi 3 hafta önce 'Vefa Sosyal Destek Grupları' oluşturulmuştu İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla. Bu gruplar yoğun olarak faaliyetlerine devam ediyor, ilaçtan gıda teminine kadar, moral motivasyon kaynaklı destekleri de dahil olmak üzere hizmet veriyor. Çankaya'da bugüne kadar 13 bin başvuru oldu. Büyük kısmını karşıladık. Bugün özel bir gün yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı hazırlıklarını daha önce tamamlamış ama ekmek ihtiyacı olanlara başta 'Sosyal Destek Grubumuz' olmak üzere; muhtarlarımız, gönüllülerimiz, polislerimiz, bekçilerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarıyla en üst düzeyde destek vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Destek gruplarının içinde kamu çalışanlarının yanı sıra gönüllü vatandaşlarında olduğunu söyleyen Buhara, "Destek grupları, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermede ve devletimizin onların yanlarında olduğunu gösterme noktasında destek oluyor. Önemli bir kısmı da herhangi bir ücret almadan destek veren gönüllü vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bu zor günlerde 'Ben de varım' demek isteyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını hatırlatan Buhara, "Bakanımız çok net ve açık bir şekilde yasağın devam etmeyeceğini açıkladı. Lakin daha sonra hangi tedbirlerin alınacağı devlet büyüklerimizin bileceği bir iş" dedi.

Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşların 'Vefa Destek Hattı'na nasıl ulaşacaklarını anlatan Buhara, "Vefa Destek Hattı'na 112'den ulaşılabiliyor. Bazı illerimizde 155 ve 156 hatları da var. Ankara'da bu numaraları da çevirseniz 112 hattına düşüyor. 112'ler de ilgili ilçelere çağrıyı yönlendiriyor ve gereken neyse bu şekilde yapılıyor. Yoksulluk içinde olan vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret almamız söz konusu değil. Daha önce nasıl bakıyorsak o şekilde devam ediyoruz. İmkanı olan vatandaşlarımızdan ücretleri talep ediyoruz. Dolayısıyla imkanı olmayanlara devletimiz destek oluyor imkanı olanlara da aracılık yapmış oluyoruz" diye konuştu.

Daha önce sipariş vermemiş vatandaşların da talep etmesi durumunda arabada halihazırda bulunan fazla ekmeklerin vatandaşa ulaştırılacağını söyleyen Buhara, ziyaret ettiği mahalle halkıyla da sosyal mesafeyi gözeterek muhabbet etti. Çankaya Kaymakamı Buhara, vatandaşlardan evlerinde kalmasını ve sosyal izolasyonu sağlamalarını istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA