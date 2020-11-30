Çankaya karla mücadeleye hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çankaya karla mücadeleye hazır

30.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:43
Çankaya karla mücadeleye hazır

Çankaya Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı.

Çankaya Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Kış aylarında vatandaşların sorun yaşamaması için 214 personel ve nitelikli 38 araçla hizmet verilecek.

Çankaya Belediyesi, vatandaşların kış aylarını sorunsuz geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Karla mücadelede bu yıl 214 personel ve 38 araç Çankaya sokaklarında görev yapacak.

Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde bulunan 124 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme araçları, solüsyon araçları ve kritik noktalara konulacak tuz varilleri ile bu kışı da karla mücadele konusunda sorunsuz atlatacak.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler

Çankaya Belediyesi, karla mücadelede 10 ünimog, 7 bıçaklı kamyon, 2 bıçaklı kamyonet solüsyon aracı, 2 bıçaklı kamyonet el ekibi, 4 greyder, 2 bıçaklı kepçe, 2 loder tuz hangarı yükleme aracı, tuz hangarında 2 forklift, 7 kamyonet el ekibi ile çalışmalarını sürdürecek. Çankaya Belediyesi, gündüz eksi 4, gece ise eksi 9'lara ulaşan hava koşullarının neden olduğu buzlanmayı önlemek için 6 bin 500 ton tuz ve 80 ton solüsyon kullanacak.

Gece tuzlama gündüz buz solüsyonu

Karla mücadeleyi bu sene de sorunsuz atlatmak için tüm birimleriyle hazır olan Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde 214 personel ve 38 araçla karla mücadele çalışmasını yürütecek. Buzlanmaya karşı yolları temizleyecek olan ekipler, gündüz saatlerinde merdiven ve kaldırımlarda solüsyonla buz çözme çalışması yapacak. Belediye, Çankaya'ya bağlanan ve mahalleye dönüşen köylerde de, köy yolları ve köy içi sokaklarında çalışmalarını sürdürecek.

"Kar yağmadan sahadayız"

Karla mücadele çalışmaları için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını açıklayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen şöyle konuştu:

"Kar yağdığında vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması, hayatın aksamaması için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Araç gereçlerimizin eksiklerini giderdik. Çankaya'nın karla mücadele planlamasını da yaptık. Çalışmalarımızı Çankaya'nın belli noktalarını izleyebildiğimiz karla mücadele merkezimizden yürüteceğiz. Kar yağdıktan sonra değil, öncesinde sahadayız. Çankayalıların hayatını aksatmadan bir kış geçirmelerini sağlayacağız. Karla mücadele ekiplerimiz görevlerinin başında olacak. Geçtiğimiz 6 buçuk yılda ortaya koyduğumuz performansı yine sergileyeceğiz. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Çankaya karla mücadeleye hazır
Çankaya karla mücadeleye hazır
Çankaya karla mücadeleye hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Muş İl Özel İdaresi, karla mücadeleye hazır
Muş İl Özel İdaresi, karla mücadeleye hazır
Çankaya Belediyesinden korona mücadelesine destek
Çankaya Belediyesinden korona mücadelesine destek
Soğanlı Dağları'nda karla mücadele
Soğanlı Dağları'nda karla mücadele
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Bülent Arınç Cevdet Yılmaz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Enes Batur Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Oyunlar Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çankaya karla mücadeleye hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 13:52:33. #1.14#
title