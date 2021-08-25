Çankaya ilklere imza attı
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Çankaya ilklere imza attı

Çankaya ilklere imza attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Osmangazi Belediyespor'un milli atleti Enes Çankaya, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda göz doldurdu.

Osmangazi Belediyespor'un milli atleti Enes Çankaya, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda göz doldurdu. Şampiyona tarihine adını altın harflerle yazdıran Çankaya, erkekler disk atma kategorisinde finale çıkan ilk Türk sporcu oldu.

Son dönemde elde ettiği derecelerle atletizm branşında büyük bir ivme yakalayan Enes Çankaya, başarılarına yenisini ekledi. Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Osmangazili sporcu, rakipleri karşısında üstün performans sergiledi. Disk atma kategorisinde Türkiye 20 Yaş Altı rekorunun sahibi olan Çankaya, seçmelerde 57.28 metrelik derece elde etti.

Milli atlet final müsabakalarında ise 58.10 metrelik atışı ile Dünya yedinciliğine imza attı. Yaklaşık 8 aylık çalışmalarının karşılığını alan Enes Çankaya, kısa sürede yakaladığı başarının sırrının azmi olduğunu açıkladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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