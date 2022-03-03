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Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çankaya ilçesi ara sokaklarında kar temizleme çalışması olmaması nedeniyle okul servis araçları yollarda kalarak öğrencilere ulaşamadı.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı

ANKARA - Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çankaya ilçesi ara sokaklarında kar temizleme çalışması olmaması nedeniyle okul servis araçları yollarda kalarak öğrencilere ulaşamadı. Okul servis şoförleri ve öğrenciler Çankaya Belediyesine tepki gösterdi.

Ankara'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çankaya ilçesi ara sokaklarında kar temizleme çalışması olmaması nedeniyle birçok okul servis aracı öğrencilere ulaşamadı. Servis araçları sokaklarda mahsur kaldı. Hem servis şoförleri hem de aileler sokakların temizlenmemesi nedeniyle Çankaya Belediyesine tepki gösterdi.

Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı

Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı

Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - 3. Sayfa

Çankaya, Ankara, kar, 3. Sayfa, Haberler

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