Çankaya Halk Kart'a 7. Dönem başvuruları başladı
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Çankaya Halk Kart'a 7. Dönem başvuruları başladı

Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı 'Çankaya Halk Kart'ın 7. Dönem başvuruları başladı.

Çankaya Halk Kart'a 7. Dönem başvuruları başladı
02.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:50

Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı 'Çankaya Halk Kart'ın 7. Dönem başvuruları başladı. 400 TL nakdi destek sağlayan Halk Kart'a başvurular, Ziya Gökalp Caddesi No 11'de Çankaya Belediye Başkanlığı A2 Blok Kat 5 Halk Kart Bürosuna 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Çankaya Belediyesinin insana dokunan sosyal projelerinden Çankaya Halk Kart'ın 7. Dönem başvuruları başladı. Başvuruların doğrudan Çankaya Belediyesine yapıldığı uygulamada, başvuranların sosyal incelemesi belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal inceleme yapan Çankaya Belediyesi, 400 TL nakit destek sağlayan kartı gerekli şartları taşıyan hanedeki kadına veriyor. Çankaya Halk Kart'a sahip olanlar diledikleri yerden alış veriş yapma imkanı buluyor.

Çankaya'da ikamet eden ihtiyaç sahipleri yararlanıyor

Sosyal demokrat belediyeciliğin birçok örneğini hayata geçiren Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar bin 300'ye yakın hane yararlandı. Ekonomik koşulları değişen ve Çankaya'da ikameti sona eren Halk Kart sahipleri bu hizmetten yararlanamıyor. Anadolu coğrafyasının dayanışma kültürünün bir örneği olan uygulamadan şu an itibariyle 898 hane yararlanıyor.

Başvuru şartları

Çankaya Halk Kart sahibi olmak isteyenlerin; Ankara Çankaya İlçesi sınırlarında ikamet etmesi, maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı taşıması, ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının bulunmaması gerekiyor. Başvuru şartlarına http://www.cankaya.bel.tr/project/11033/Cankaya-Halk-Kart-7-Donem-Basvurulari-Basliyor/internet adresinden ulaşılabiliyor.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Çankaya Belediyesinin Ziya Gökalp Caddesi numara 11'de bulunan hizmet binasında A2 Blok Kat 5'teki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Halk Kart Bürosuna başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlar ayrıca (0312) 458 90 62'den 3910 - 3911 - 3912 - 3913 dahili numaraları arayarak bilgi alabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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