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Çankaya Halk Kart 9. dönem başvuruları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Çankaya Halk Kart 9. dönem başvuruları başladı

Ankara Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı "Çankaya Halk Kart"ın 9. dönem başvuruları başladı.

Ankara Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı "Çankaya Halk Kart"ın 9. dönem başvuruları başladı. 600 TL nakdi destek sağlayan Halk Kart'a başvurular, bu dönem https://www.cankaya.bel.tr/halkkart adresinden ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Başvurular, 15 Ekim'e kadar sürecek.

Çankaya Belediyesinin insana dokunan sosyal projelerinden Halk Kart yeni dönem başvuruları başladı. Başvurular bu yıl internet üzerinden yapılacak. Koşulları sağlayan ihtiyaç sahipleri https://www.cankaya.bel.tr/halkkart linki üzerinden başvuru yapabilecekler. Sosyal demokrat belediyeciliğin birçok örneğini hayata geçiren Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar bin 545 hane yararlandı. Ekonomik koşulları değişen ve Çankaya'da ikameti sona eren Halk Kart sahipleri bu hizmetten yararlanamıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi sürecinde farklı meslek gruplarına sosyal ve ekonomik yardımlarda bulunduklarını kaydederek, ihtiyaç sahibi ailelere de Halk Kart dağıtımı yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

Halk Kart uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine nakdi destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Alper Taşdelen, "Biz, 'Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir' anlayışı ile hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimde belediyenin kaynaklarını halkımız için harcayacağımızın sözünü vermiştim. Halk Kart uygulaması bu sözün en güzel örneği. Çankaya Belediyesi olarak bizim bir tek hizmet ettiğimiz halkımızdır. Belediyecilik dertlere derman olmaktır" açıklamasında bulundu.

Başvuru şartları

Her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilmediği için Halk Kart verilemiyor. Çankaya Belediyesine ait Kadın Sığınma Evinde kalan kadınlara, 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı alanlara ve sosyal güvencesi olmayanlara yapılan yardımlarda öncelik tanınıyor.

Eşi, kendi ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin adına tescilli taşınmaz mal olanlara Halk Kart yardımı yapılmıyor. Çankaya ilçesi sınırlarında ikamet edenlerin yararlanabileceği Halk Karta Çankaya Belediyesi internet sayfasından veya e-devlet üzerinden başvurulabiliyor. - ANKARA

Çankaya Halk Kart 9. dönem başvuruları başladı

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