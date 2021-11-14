Çankaya Futbol Kulübü: 1-0

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Harun Öztekin (xx), Gökmen Çambel (xx)

SARI KARTLAR: Nurettin, Serhan, Enes (Fethiyespor), Berkay, Hasan Ahmet, Kadir Enes, Doğan, Salih ( Çankaya FK)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Fethiyespor, geçen hafta 3-0 yenildiği Karbel Karaköprü Belediyespor maçını telafi etti. Ege ekibi evinde karşı karşıya geldiği Çankaya Futbol Kulübü'nü tek golle geçmeyi bildi: 1-0. İlk yarısını golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadelenin 54'üncü dakikasında sahneye çıkan Serhan attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Fethiyespor bu skorun ardından puanını 28'e çıkarıp liderliğini sürdürdü. Çankaya FK ise 15 puanda kaldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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