Çankaya Evleri Yeni Kayıt Dönemi Başladı

Meslek edindirmeden hobi kurslarına kadar geniş bir yelpazede eğitim verilen Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde yeni kayıt dönemi başladı.



Çankaya Evlerinde tamamı ücretsiz olan derslerin yanı sıra okul öncesi çocuklar için Masal ve Oyun Odaları, öğrenciler için çalışma odaları, yaşlı vatandaşların kaliteli zaman geçirmesi için Baharevi de yer alıyor.



Çankaya'nın 23 farklı semtinde yer alan Çankaya Evleri'ne yeni kayıt dönemi başladı. El sanatları, dil dersleri, kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarının yanı sıra spor yapma imkanı da sunulan Çankaya Evleri, tüm vatandaşlara ücretsiz olarak açık. Vatandaşlar, Çankaya'nın dört bir yanında bulunan evlerden ilgi alanına göre dilediği dersi alabiliyor.



Çocuklar unutulmuyor



Öğrencilerin kütüphane ve çalışma odalarından yararlanabildiği Çankaya Evlerinde okul öncesi çocuklar için de 'Masal ve Oyun Odaları' bulunuyor. Velilerin çocuklarını oyun odalarına bırakarak kendilerine zaman ayırabileceği Çankaya Evlerinde sağlık, tüketici hakları, iletişim gibi farklı konularda seminerler de ücretsiz olarak düzenleniyor.



Çankaya Evleri'nde yer alan Baharevi'nde de yaşlı vatandaşların kaliteli zaman geçirmesi, yaşıtlarıyla etkinliklere katılması ve sosyalleşmesi amaçlanıyor.



2 adet vesikalık fotoğraf ve öğrenim durum belgesi ile kayıt yaptırılabilen Çankaya Evleri'ne ilişkin ayrıntılı bilgi 458 89 00 /1821 - 1822 numaralı telefondan alınabiliyor. - ANKARA