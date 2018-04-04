Çankaya Belediyesinin ücretsiz eğitim verdiği Çankaya Evleri'nin sayısı her geçen gün artıyor.

Çankaya Belediyesinin ücretsiz olarak kişisel gelişim ve meslek edindirme eğitimleri verdiği Çankaya Evleri'nin sayısı her geçen gün artıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 14 Çankaya Evi ile sayı 26'ya ulaşırken, kursiyer sayısı 25 binin üzerinde bulunuyor. 93 farklı kurs çeşidiyle tercih edilen Çankaya Evleri'nde bin 710 kişi resim eğitimi alıyor. Çankaya Evleri'nin hemen hepsinde verilen resim eğitimlerinde çocuk resim atölyelerine 193, kara kaleme 62, yağlı boyaya bin 391, sulu boyaya ise 64 kursiyer devam ediyor. Uzman eğitmenler tarafından portre, natürmort, figür soyut gibi çalışmaları öğrenen kursiyerler, yıl sonu sergisine hazırlanıyor. Fırçaları, boyaları, tuvalleriyle heyecan içinde kursa geldiklerini belirten kursiyerler, "Kimimiz geç kalmış yeteneğini keşfediyor, kimimiz ise yeni şeyler öğrenmenin keyfini yaşıyor" dediler. - ANKARA