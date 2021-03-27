Çankaya Evleri'nin eğitimleri Youtube'da izleyicilerle buluşuyor
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Çankaya Evleri'nin eğitimleri Youtube'da izleyicilerle buluşuyor

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ - Haberler | Güncel

Çankaya Evleri'nin eğitimleri Youtube'da izleyicilerle buluşuyor Çankaya Evleri'nin eğitim videoları Youtube'da Türkiye'nin dört bir yanından izleyicilerle buluşuyor.

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Çankaya Evleri'nin eğitimleri Youtube'da izleyicilerle buluşuyor

ANKARA - Çankaya Evleri'nin eğitim videoları Youtube'da Türkiye'nin dört bir yanından izleyicilerle buluşuyor.

Salgın nedeniyle ders ve kurslarını sanal ortama da taşıyan Çankaya Evleri'ne ilgi artarak devam ediyor. Kişisel gelişim ve hobi kursları ile spor derslerinin yer aldığı 66 video Çankaya Belediyesi'nin Youtube kanalında Türkiye'nin dört bir yanından izleyicilerle buluşuyor.

Korona virüs ile mücadele çalışmalarını yürüten Çankaya Belediyesi, Çankaya Evlerinde azalttığı yüz yüze eğitimleri YouTube kanalı üzerinden sürdürüyor. Ders ve kurslarını sanal ortama da taşıyan Çankaya Evleri'ne ilgi artarak devam ederken, kişisel gelişim ve hobi kursları ile spor derslerin yer aldığı 66 video Çankaya Belediyesinin Youtube kanalında Türkiye'nin dört bir yanından izleyicilerle buluşuyor.

Kanalda, kısa sürede binlerce izleyiciyle buluşan eğitim videolarında kursiyerler, soğuk porselen yapımı, dekupaj boyama tekniği, amigurimi, nakış, gümüş kazaziye, dokuma ve örgü, şişe yapımı, lavanta yapımı, runner yapımı ile tüm vücut kaslarını çalıştıracak spor derslerini bölümler halinde izleyebiliyor. Çankaya Belediyesinin YouTube hesabını ziyaret eden vatandaşlar, kurs videolarının yanı sıra Çankaya'nın diğer birçok hizmeti ve açılışları hakkında da bilgi sahibi olma imkanı buluyor.

Çankaya Evleri'nin eğitimleri Youtube'da izleyicilerle buluşuyor
Çankaya Evleri'nin eğitimleri Youtube'da izleyicilerle buluşuyor
Çankaya Evleri'nin eğitimleri Youtube'da izleyicilerle buluşuyor
Çankaya Evleri'nin eğitimleri Youtube'da izleyicilerle buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

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