Çankaya'dan yıldızlı hizmet binası
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Çankaya'dan yıldızlı hizmet binası

Çankaya'dan yıldızlı hizmet binası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çankaya Belediyesinin Yıldız ve çevresinde yaşayan vatandaşların yararlanması için inşa ettiği 'Yıldız Hizmet Binası'nda sona yaklaşıldı.

Çankaya Belediyesinin Yıldız ve çevresinde yaşayan vatandaşların yararlanması için inşa ettiği 'Yıldız Hizmet Binası'nda sona yaklaşıldı.

Çankaya Belediyesi, salgın şartlarına rağmen yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Yıldız ve çevresinde yaşayan vatandaşlara hizmet verecek Hizmet Binasında ayrıca 260 metrekarelik kütüphane, 700 metrekarelik hobi ve kişisel gelişim kurslarının verileceği dersliklerin bulunacağı Çankaya Evi, 260 metrekarelik ağız ve diş sağlığı polikliniği de yer alacak. Çevre düzenlemesinin bölge şartlarına uygun olarak yapılacağı Hizmet Binası bölgeye yeni bir soluk kazandırırken çok büyük bir ihtiyacı da giderecek.

Küresel bir salgının etkisinde dünyanın olduğu gibi ülkemizin de bu süreçten fazlasıyla etkilendiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Pandemi süreci sağlığı olduğu kadar ekonomileri de sarstı. Bu süreçte her yerde olduğu gibi yerel yönetimlerin de gelirleri bir hayli düştü. Ama vatandaşa hizmet noktasında bahane olmaz. Biz Çankaya halkından aldığımız güçle hiçbir mazerete sığınmadan yatırımlara devam ettik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Çankaya'dan yıldızlı hizmet binası
Çankaya'dan yıldızlı hizmet binası
Çankaya'dan yıldızlı hizmet binası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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