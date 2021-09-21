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Çankaya'dan Yeni Bir Çevre Başarısı

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Çankaya'dan Yeni Bir Çevre Başarısı

Çevreye duyarlı çalışmalarını sürdüren ve geri dönüşüm ile ilgili önemli çalışmalar yapan Çankaya Belediyesi bu başarılarını "Sıfır Atık Belgesi" ile taçlandırdı.

Çevreye duyarlı çalışmalarını sürdüren ve Geri Dönüşüm ile ilgili önemli çalışmalar yapan Çankaya Belediyesi bu başarılarını "Sıfır Atık Belgesi" ile taçlandırdı.

Yeşili ve doğayı güçlendirmeye ve çevreye zarar verebilecek atıkların önlenmesine yönelik projelerini birbiri ardına yaşama geçiren Çankaya Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak kaynağında ayrı biriktirilerek işlenmesi sürecine kadar devam eden sıfır atık yönetim sistemlerini kuran kurumlara verilen Sıfır Atık Belgesi, bu alanda özel bir önem taşıyor. Çankaya Belediyesi, kendi hizmet binasında ve ilçe genelinde tüm altyapıyı oluşturarak, ikili toplama sistemi, mobil atık getirme merkezleri ve 1. sınıf atık getirme merkezi gibi çalışmaların ardından "Sıfır Atık Belgesi"ni almaya hak kazandı.

İkili toplama sistemi kapsamında ilçedeki cadde ve sokaklara geri kazanılabilir atıklar için mavi, diğer atıklar için gri konteynerler yerleştiren, cam ve tekstil kumbaraları koyan ve atık getirme merkezlerini faaliyete sokan Çankaya Belediyesi, kağıt, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, pil, flüoresan lambalar, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, bitkisel atık yağ, hacimli atıklar ve lastik atıkları gibi tüm atıkların geri kazanılabilmesini sağlıyor. Aynı zamanda ülke ekonomisine de değer kazandıran çalışmalar ile Çankaya da çevre kirliliği azaltılarak daha yaşanılabilir bir ortam hazırlanmış oluyor.

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