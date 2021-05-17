Çankaya'dan vergi hatırlatması
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Çankaya'dan vergi hatırlatması

Çankaya'dan vergi hatırlatması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çankaya Belediyesi vatandaşlara 2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1'inci taksit ödemelerinin son gününün 31 Mayıs olduğunu hatırlattı.

Çankaya Belediyesi vatandaşlara 2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1'inci taksit ödemelerinin son gününün 31 Mayıs olduğunu hatırlattı.

Pandemi sürecinde tam kapanmayla birlikte mükelleflerin faizle karşılaşmamaları için vergi ödemesinin son günü olan 31 Mayıs 2021 olduğunu hatırlatan Çankaya Belediyesi vatandaşların vergilerini 3 yolla ödeyebileceklerini bildirdi.

Vergiler 3 farklı yöntemle ödenebilecek

Vatandaşların evlerine en yakın tahsilat bürolarına yürüyerek gidip vergilerini yatırabiliyor. Hafta içi mesai günlerinde Çankaya Belediyesi hizmet binasında 10.00-16.00 arası, Dikmen, Yıldız, Emek, Küçükesat, Çayyolu ve Yüzüncüyıl tahsilat bürolarında ise 10.00-15.00 arası vergi ödemesi yapılabilecek. Çankayalı vergi mükellefleri tahsilat bürolarının yanı sıra internet üzerinden de vergilerini kolayca yatırabilecek. Belediyenin resmi internet sayfasında https://ebelediye.cankaya.bel.tr linkinden de vatandaşlar ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Vatandaşları vergilerini ödemeleri ve faiz yüküyle karşılaşmamaları için uyaran Çankaya Belediyesi, pandemi süresince vatandaşların evlerine yürüme mesafesinde bulunan Halkbank şubelerinden de vergilerini ödeyebileceklerinin bilgisini paylaştı.

Tahsilat şubelerinin iletişim adresleri

Çankaya Belediyesine bağlı tahsilat şubelerinin adres ve telefonları ise şöyle:

"Merkez: Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay 458 89 00

Dikmen Tahsilat Bürosu: İlke Cad. No: 1 Sokullu Çankaya Evi içi - 481 21 36

Yıldız Tahsilat Bürosu: Çankaya Yıldız Mah. Artım Sok. Yıldız Semt Pazarı İçi - 441 66 54

Emek Tahsilat Bürosu: Emek Mah. 28. Cad. No: 2 Semt Pazarı İçi - 215 76 99

Küçükesat: Bülbülderesi Caddesi Esat Çankaya Evi içi

Çayyolu Tahsilat Bürosu: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı Özçelik İş Merkezi No: 94 Kat 4 - 235 93 87

Yüzüncü Yıl Tahsilat Bürosu: 1516. Cad. Kapalı Pazaryeri içi -284 83 70". - ANKARA

Çankaya'dan vergi hatırlatması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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