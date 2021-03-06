Çankaya'dan şeffaf belediyecilik Açıklaması

Çankaya Belediyesi bir ilke daha imza atıyor. Hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim ışığında Çankaya Belediyesinin tüm ihaleleri canlı yayınlanmaya başlıyor.

Türkiye'nin en başarılı ve şeffaf yerel yönetimleri arasında zirvede yer alan Çankaya Belediyesi, bir ilke daha imza atıyor. Hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim ışığında Çankaya Belediyesinin tüm ihaleleri canlı yayınlanmaya başlıyor. Mecilis toplantılarını canlı yayınlarla halkın denetimine açan Çankaya Belediyesi, tüm mal ve hizmet ihalelerini de sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayacak.

"Halkımızın hizmetindeyiz"

Şeffaf belediyecilik anlayışı, hayata geçen proje ve çalışmalarla Çankaya'nın en başarılı belediyeler arasında zirvede yer aldığını hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "İlk önce belediye meclis toplantılarımızı canlı yayınlamaya başladık. Şimdi sıra ihalelerin canlı yayınlanmasına geldi. Bundan böyle mal ve hizmet alım ihalelerini sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlayacağız" dedi.

Çankaya Belediye Başkanlığı makamının halkın olduğunu söyleyen Taşdelen, "Ben Çankaya'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın temsilcisiyim. Bizler halka hizmet için buradayız. Bu nedenle görev sürem boyunca halka hizmet etme görevini kimseyi ötekileştirmeden, şeffaf, adil, hesap verebilir bir şekilde gerçekleştirdim, bundan sonra da bu ilkelerle devam ettireceğim" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı