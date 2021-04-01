Çankaya'dan planlı yapılaşmaya katkı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çankaya'dan planlı yapılaşmaya katkı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çankaya'dan planlı yapılaşmaya katkı

Çankaya'da, plansız yapılaşma ve hızlı kentleşme nedeniyle başkentin en büyük sorunlarından birisi olan kaçak yapılara karşı önlemleri bir bir alınıyor.

Çankaya'da, plansız yapılaşma ve hızlı kentleşme nedeniyle başkentin en büyük sorunlarından birisi olan kaçak yapılara karşı önlemleri bir bir alınıyor.

Planlı yapılaşma gereği ilçe sınırları içerisindeki kaçak yapıları yasal süreç dahilinde yıkan Çankaya Belediyesi, kenti tehlike arz eden yapılardan kurtararak planlı yapılaşmaya katkı sunuyor. İlçe genelinde terk edilerek işgallere açık hale gelen ve metruk halde bulunan kaçak yapıların tespitini yapan Çankaya Belediyesi, bu yapıları yasal süreç ve komisyon kararları ile yıkıyor.

Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen pandemi sürecinde tehlike arz eden kaçak yapıların yıkılması konusunda hassas davranan Çankaya Belediyesi, geçtiğimiz yıl 159 binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Kısıtlama tedbirlerinin olduğu zamanlarda hiçbir cezai işlem gerçekleştirmeyen Çankaya Belediyesi, bu sürede 121 gecekondu, 6 kaçak ya da ruhsatsız bina, 30 kamu alanı olup da işgal edilen yerler ile 2 de vatandaşın talebi üzerine bina yıkımı gerçekleştirdi.

"Kaçak yapılarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Göreve geldiği günden bu yana Çankaya'da önemli yatırımlara ve projelere imza atan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Her şehrin en büyük sorunlarından olan ve kangrene dönüşen plansız yapılaşmaların ilçemizde sonlandırılması için koordineli bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yapılar vatandaşların huzur ve güvenini etkileyecek duruma geliyor. Bunu önlemek için yetkimizde bulunan kaçak ve riskli yapıların yıkımını sürdüreceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Çankaya'dan planlı yapılaşmaya katkı
Çankaya'dan planlı yapılaşmaya katkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çankaya'dan planlı yapılaşmaya katkı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 11:33:54. #1.16#
title