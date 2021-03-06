Çankaya'dan Öğrenciler ve Öğretmenlere Hijyen Desteği
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Çankaya'dan Öğrenciler ve Öğretmenlere Hijyen Desteği

06.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:58
Çankaya'dan Öğrenciler ve Öğretmenlere Hijyen Desteği

Çankaya Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilk üç günde 6 bin 616 hijyen seti dağıttı.

Çankaya Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilk üç günde 6 bin 616 hijyen seti dağıttı.

Çankaya Belediyesi pandemi döneminde eğitime ve okullara verdiği desteğe devam ediyor. Çankaya Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilçedeki okullara ilk üç günde 6 bin 616 hijyen seti dağıttı.

30 bin öğrenciye set dağıtılacak

Çankaya'da eğitimin hijyenik şartlarda sürdürülmesi için aralıksız çalıştıklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ekiplerimiz kısa sürede 18 okula 6 bin 600 hijyen setini ulaştırdı. Eğitime açılan tüm okullarımızda; çocuklarımıza ve öğretmenlerimize içinde maske, el dezenfektanı ve kolonya bulunan 30 bin sağlık setini ulaştıracağız" dedi. Köy okullarına öncelik verdiklerini belirten Taşdelen şöyle devam etti:

"Yüz yüze eğitim devam ederken hafta sonları ve Çarşamba günleri ekiplerimiz koronavirüs salgını riskine karşı bütün okullarımızda dezenfeksiyon çalışmasını sürdürüyor. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim yapmaları amacıyla okullarımızdaki bu çalışmayı ara vermeden de sürdüreceğiz. Dezenfekte çalışmalarında cildi ve gözleri tahriş etmeyen, insan sağlığına hiçbir zararı olmayan ilaçları kullanıyoruz. Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Aylardır maske, temizlik ve mesafe konusunda kişisel koruma alışkanlığı edinen çocuklarımızın eğitim aldığı okulların da hijyenini sağlamak için tüm ekiplerimizle ve tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Eğitimin aksamaması için biz de yerel yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Koronavirüs pandemisinden bir an önce kurtulmak için hepimiz özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok fazla dikkat etmek zorundayız. Çocuklarımızın ve hepimizin normal hayata dönmesinin tek yolu alacağımız tedbirlerdir." - ANKARA

Çankaya'dan Öğrenciler ve Öğretmenlere Hijyen Desteği
Çankaya'dan Öğrenciler ve Öğretmenlere Hijyen Desteği
Çankaya'dan Öğrenciler ve Öğretmenlere Hijyen Desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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