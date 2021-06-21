Çankaya'dan Kadınlara ve Müzisyenlere Destek: Kadın El Emeği Şenliği Uğur Mumcu Parkı'nda Başladı
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Çankaya'dan Kadınlara ve Müzisyenlere Destek: Kadın El Emeği Şenliği Uğur Mumcu Parkı'nda Başladı

Çankaya'dan Kadınlara ve Müzisyenlere Destek: Kadın El Emeği Şenliği Uğur Mumcu Parkı'nda Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Çankaya Belediyesinin düzenlediği 'Kadın El Emeği Şenliği' bu yıl dördüncü kez Ankaralılarla buluştu.

Çankaya Belediyesinin düzenlediği 'Kadın El Emeği Şenliği' bu yıl dördüncü kez Ankaralılarla buluştu. Konserlerle taçlanan 'El Emeği Şenliği'yle Çankaya Belediyesi, kadınlara el emeği ürünlerini satma imkanı sunarken, mini konserlerle müzisyenlere de maddi destek sağlıyor.

İlki 18-19 Haziran'da Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen şenlik, 25-26 Haziran'da Zafer Parkı'nda, 2-3 Temmuz'da ise Muharrem Dalkılıç Park'ında Çankayalılarla buluşacak.

Çankaya Belediyesinin düzenlediği 'Kadın El Emeği Şenliği' bu yıl dördüncü kez Ankaralılarla buluştu. Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesi, var olan eşitsizliklerin giderilmesi, kadın emeğinin görünür kılınması ve ürünlerin pazardaki yerini alabilmesi amaçlarını taşıyan şenlik, 18- 19 Haziran tarihleri arasında Uğur Mumcu Parkı'nda başladı. Konserlerle taçlanan ve Çankayalıların büyük ilgi gösterdiği şenlikle; Çankaya Belediyesi, kadınlara el emeği ürünlerini satma imkanı sunarken, mini konserlerle müzisyenlere de maddi destek sağladı.

Pandemi sonrası 'nefes' aldıran şenlikte kadınlar, Çankaya Belediyesinin kurduğu ücretsiz stantlarda ahşap eşyalardan çantaya, takılardan örgü bebeklere kadar kendi üretimlerini festivale katılanların beğenisine sundu. Uğur Mumcu Parkı'nı hafta Sonu Çankayalıların buluşma noktasına getiren şenlikte 6 grup düzenlediği konserlerle haftasonunu festivale çevirdi.

ŞENLİK DEVAM EDİYOR

Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen ilk şenliğin ardından etkinlik, 25-26 Haziran'da Zafer Parkı'nda, 2-3 Temmuz'da ise Muharrem Dalkılıç Park'ında devam edecek. Kadın El Emeği Şenliği sıradaki programı şöyle:

25 Haziran 2021, Cuma/ Zafer Park

14. 00-Türk Müziği Kadın Topluluğu

18. 00-Eylül Soylu Quartet

26 Haziran 2021, Cumartesi/ Zafer Park

14. 00 -The Black Penny

18. 00-İpop

2 Temmuz 2021, Cuma/Muharrem Dalkılıç Parkı

14. 00-The Alıce Project

18. 00-Elif Yalçın Ülger

3 Temmuz 2021, Cumartesi/Muharrem Dalkılıç Parkı

13. 00-Mıdnıght Studıo

15. 00-Ertuğrul Akın Derin

18. 00-Kibele

Kaynak: Habermetre

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