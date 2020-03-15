Çankaya'dan evde temizlik hizmeti
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Taşdelen, Çankaya, Güncel

Çankaya'dan evde temizlik hizmeti

Çankaya Belediyesinin Evde Temizlik Birimi, sene başından bu yana 105 haneye temizlik hizmeti verdi.

15.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:44
Çankaya'dan evde temizlik hizmeti

Çankaya Belediyesinin Evde Temizlik Birimi, sene başından bu yana 105 haneye temizlik hizmeti verdi. Hizmetten ücretsiz olarak 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, engelli bireyin bakımını üstlenmiş olup ev temizliğini gerçekleştiremeyen ve ekonomik yetersizlik nedeniyle temizlik hizmeti satın alamayan vatandaşlar yararlanabiliyor.


Çankaya Belediyesinin Evde Temizlik Birimi, ocak ve şubat aylarında 105 haneye köşe bucak ev temizliği hizmeti verdi. 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, engelli bireyin bakımını üstlenmiş olup ev temizliğini yapamayan ve ekonomik yetersizlik nedeniyle temizlik hizmeti de alamayan vatandaşların yararlandığı hizmet, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde yapılıyor. Evde temizlik hizmetinde, ilk iş olarak başvuran aile ziyaret ediliyor ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığı değerlendiriliyor. Şartları uygun olanlara periyodik olarak temizlik desteğinde bulunuluyor.


Evde temizlik hizmetini ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz sağladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkan Alper Taşdelen, bu hizmeti maddi yetersizliği bulunan, yaşlı ve bakıma muhtaç, engelli yakınına bakmakla yükümlü yurttaşlar için sağladıklarını söyledi. Belediyelerin yardıma muhtaç her yurttaşın yanında olması gerektiğini vurgulayan Taşdelen, "Sosyal demokrat belediyecilik, ihtiyacı olanın yanında olmayı dost eli uzatmayı gerektirir. Biz bu anlayışla vatandaşlarımızın her anlamda sesine kulak veriyor, ihtiyacı olan her vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Evde temizlik hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, 458 89 00/1182-1183 numaralı telefonları arayarak başvuru yapabilirler. - ANKARA

Kaynak: İHA

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