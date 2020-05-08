Çankaya'dan esnafa gıda desteği

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatılan esnafı yalnız bırakmayacaklarını belirterek, berber, kuaför, güzellik salonu, kahvehane ile kıraathane esnafı ve çalışanlarına Ramazan kolisi dağıtmaya başladıklarını bildirdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatılan esnafı yalnız bırakmayacaklarını belirterek, berber, kuaför, güzellik salonu, kahvehane ile kıraathane esnafı ve çalışanlarına Ramazan kolisi dağıtmaya başladıklarını bildirdi.

Çankaya Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatılan esnafa destek olmaya devam ediyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in talimatıyla başlayan çalışma kapsamında Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde faaliyet gösteren berber, kuaför, güzellik salonu, kahvehane ve kıraathane esnafı ile çalışanlarına gıda yardımında bulunuluyor. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yer alan 'Yardım Dağıtım Merkezi'ni ziyaret eden Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, Ankara Kuaförler, Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Bülent Erdoğan ve Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven de yardım dağıtımına katıldı. 50 günden uzun süredir kapalı olan berberler ve çalışanları için Çankaya Belediyesinin yardımının çok önemli olduğunu vurgulayan Oda Başkanı Sezayi Kara, duyarlılığından dolayı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür etti. Çankaya Belediyesini özellikle Ramazan ayında böylesine güzel bir projeye imza attığı için kutlayan Bülent Erdoğan da, Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak Çankaya esnafı adına duydukları memnuniyeti ifade etti.

Vatandaşların salgın hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik kurallara özenle uydukları takdirde en kısa zamanda kahve ve kıraathane esnafının yeniden dükkanının başına geçeğine inandığını vurgulayan Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven de tüm yardımları için Çankaya Belediyesine teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA