Çankaya'dan emlak vergisine mobil ekip kolaylığı
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Çankaya'dan emlak vergisine mobil ekip kolaylığı

Çankaya'dan emlak vergisine mobil ekip kolaylığı
07.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:18

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 65 yaş ve üstü emlak vergisi mükellefleri için mobil tahsilat ekibi kurduklarını açıkladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 65 yaş ve üstü emlak vergisi mükellefleri için mobil tahsilat ekibi kurduklarını açıkladı. Belediyelere ödenmesi gereken 2020 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin birinci taksit ödemelerinde son gün 1 Haziran.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine 2020 yılı birinci taksitinin son ödeme gününün 1 Haziran olduğunu hatırlatan Taşdelen, emlak ve çevre temizlik vergilerinin zamanında ödenmesini isteyerek, "Sevgili komşularımız, vergilerini mutlaka belirtilen tarihlerde ödesinler. Mesai saatlerinde Belediye'ye ait 7 farklı noktadan, internet üzerinden, mobil uygulamadan veya bankalar aracılığıyla vergilerini ödeyebilirler. 65 yaş ve üstü vatandaşlar için de mobil ekiplerimiz hazır bekleyecek" ifadelerini aktardı.

Mobil ekibe "0 312 458 90 30" numaralı telefondan ulaşılabilecek

Çankaya Belediyesi tarafından kurulan mobil ekiple, 65 yaş ve üstü mükelleflerin Mayıs ayı vergi ödemeleri için ödeme kolaylığı da sağlanacak. Salgınla mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Destek Merkezi'nin "0 312 458 90 30" numaralı telefonundan talepte bulunabilecek. Vatandaşlar, emlak ve çevre temizlik vergisi borcunu, belediyenin internet sayfası https://ebelediye.cankaya.bel.tr/ linkinden öğrenebilecek.

Halkbank ve Akbank'tan ödeme

Halkbank ve Akbank şubelerinden vergilerini ödeyebilecek Çankayalı mükellefler, belediyenin resmi internet sitesi "https://ebelediye.cankaya.bel.tr" üzerinden de ödemelerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca, Çankaya Belediyesine bağlı tahsilat şubelerinin adres ve telefonları ise şöyle:

"Merkez: Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay 458 89 00, Dikmen Tahsilat Bürosu: İlke Cad. No: 1 Sokullu Çankaya Evi içi - 481 21 36, Yıldız Tahsilat Bürosu: Çankaya Yıldız Mah. Artım Sok. Yıldız Semt Pazarı İçi - 441 66 54, Emek Tahsilat Bürosu: Emek Mah. 28. Cad. No: 2 Semt Pazarı İçi - 215 76 99, Küçükesat: Bülbülderesi Caddesi Esat Çankaya Evi içi, Çayyolu Tahsilat Bürosu: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı Özçelik İş Merkezi No: 94 Kat 4 - 235 93 87, Yüzüncü Yıl Tahsilat Bürosu: 1516. Cad. Kapalı Pazaryeri içi -284 83 70" - ANKARA

Kaynak: İHA

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