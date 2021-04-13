Çankaya'dan Dünya Sanat Günü'nde Piyano Resitali
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çankaya'dan Dünya Sanat Günü'nde Piyano Resitali

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çankaya'dan Dünya Sanat Günü'nde Piyano Resitali

Çankaya Belediyesi Dünya Sanat Günü'nde genç yeteneklerden Piyanist Gülce Sevgen'in piyano resitalini 15 Nisan'da çevrimiçi sanatseverlerle buluşturacak.

Çankaya Belediyesi Dünya Sanat Günü'nde genç yeteneklerden Piyanist Gülce Sevgen'in piyano resitalini 15 Nisan'da çevrimiçi sanatseverlerle buluşturacak.

Çankaya Belediyesi Dünya Sanat Günü'nü klasik müzikle taçlandırıyor. Genç yeteneklerden Piyanist Gülce Sevgen'in resitali 15 Nisan saat 20'de Çankaya Belediyesinin Youtube kanalında online sanatseverlerle buluşacak.

"Concert Prix d'Harmonie" adıyla Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde kayda geçen resitalde Sevgen, Bach, Beethoven, Brahms ve Fazıl Say'ın bestelerini sanatseverlerle paylaşacak. - ANKARA

Çankaya'dan Dünya Sanat Günü'nde Piyano Resitali

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Canan Ergüder Caner Cindoruk
Spor Gökhan Töre Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çankaya'dan Dünya Sanat Günü'nde Piyano Resitali - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:46:48. #1.14#
title