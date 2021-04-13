Çankaya'dan Dünya Sanat Günü'nde Piyano Resitali

Çankaya Belediyesi Dünya Sanat Günü'nde genç yeteneklerden Piyanist Gülce Sevgen'in piyano resitalini 15 Nisan'da çevrimiçi sanatseverlerle buluşturacak.
Çankaya Belediyesi Dünya Sanat Günü'nde genç yeteneklerden Piyanist Gülce Sevgen'in piyano resitalini 15 Nisan'da çevrimiçi sanatseverlerle buluşturacak.
Çankaya Belediyesi Dünya Sanat Günü'nü klasik müzikle taçlandırıyor. Genç yeteneklerden Piyanist Gülce Sevgen'in resitali 15 Nisan saat 20'de Çankaya Belediyesinin Youtube kanalında online sanatseverlerle buluşacak.
"Concert Prix d'Harmonie" adıyla Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde kayda geçen resitalde Sevgen, Bach, Beethoven, Brahms ve Fazıl Say'ın bestelerini sanatseverlerle paylaşacak. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı