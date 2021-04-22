Çankaya'dan çocukların kumbarasına oyuncak
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Çankaya'dan çocukların kumbarasına oyuncak

Çankaya'dan çocukların kumbarasına oyuncak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çankaya Belediyesi aralarında Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi, Müze Kumbaram ve BirKültür Kolektifin yer aldığı çeşitli kurumlarla ortaklaşa hazırladığı 'Kumbaramdaki Oyuncaklar Oyun Bahçemde' adlı sergi ile çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor.

Çankaya Belediyesi aralarında Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi, Müze Kumbaram ve BirKültür Kolektifin yer aldığı çeşitli kurumlarla ortaklaşa hazırladığı 'Kumbaramdaki Oyuncaklar Oyun Bahçemde' adlı sergi ile çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor.

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde salgın koşullarında çevrimiçi açılışı yapılan sergide oyuncakla kumbara bir araya geliyor. Ankara Oyuncak Müzesinin hızlı değişim süreci içinde kaybolma tehdidi altında bulunan oyuncakları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla Çankaya Belediyesi ile birlikte açtığı sergi klasik sergi anlayışından farklı konseptte izleyicilerle buluşuyor.

Online ya da Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'ne randevu alarak izlenilebilecek sergi, Ankara Oyuncak Müzesinin 1990-2015 yılları arasında bir araya getirilen 3 bine yakın oyuncaktan oluşan zengin koleksiyonundan seçilen geleneksel oyuncaklar ile yerli ve yabancı sanayi tipi oyuncaklarla farklı dönemlere tarihlenen kumbaralardan oluşuyor.

Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de ilgi göstermesi beklenen sergi, 21 Mayıs'a kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde açık kalacak. - ANKARA

Çankaya'dan çocukların kumbarasına oyuncak
Çankaya'dan çocukların kumbarasına oyuncak
Çankaya'dan çocukların kumbarasına oyuncak
Çankaya'dan çocukların kumbarasına oyuncak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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