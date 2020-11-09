Çankaya'dan çocuklara değerli armağanlar
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Çankaya'dan çocuklara değerli armağanlar

09.11.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:37
Çankaya'dan çocuklara değerli armağanlar

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 'Biz En Çok Çocukların Belediyesiyiz' anlayışıyla hareket eden Çankaya Belediyesi ilçede yaşayan çocukları kitap, kırtasiye ve oyun hediyeleri ile sevindirdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 'Biz En Çok Çocukların Belediyesiyiz' anlayışıyla hareket eden Çankaya Belediyesi ilçede yaşayan çocukları kitap, kırtasiye ve oyun hediyeleri ile sevindirdi.

Çankaya ilçesi genelinde gerçekleştirdiği hizmetler ve yatırımlarla her yaştan insana dokunan Çankaya Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemi ve milli bayramlarda dağıttığı hediyelerle çocukları da sevindirdi.

Pandemi sürecinde kontrollü bir biçimde süren eğitim öğretim dönemine katkı sunan ve alt gelir düzeyinde bulunan ailelerin çocuklarına destek veren Çankaya Belediyesi, 15 bin kırtasiye seti ile 1000 adet çantayı çocuklara ulaştırdı.

Çocuklara binlerce kitap

Çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarına önem veren Belediye, Ulusal Egemenliğin yüzüncü yılında ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaş gruplarına göre 110 bin adet Bilim Hikayeleri ve Tükenmez Hayatlar Kitap setlerini çocuklara armağan etti.

"Yaşasın Cumhuriyet" oyun seti özel çocuklara

Ülkemizin de yoğun bir süreçten geçtiği pandemi günlerinde en fazla çabayı gösteren sağlık çalışanlarının çocuklarını da unutmayan Belediye, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarının çocuklarının yanı sıra özel çocuklara, çölyak hastası ve serebral palsili çocuklara 1000 adet Yaşasın Cumhuriyet oyun seti ile 2000 adet Benim Atatürk'üm kitabı hediye etti.

Çankaya tarihine sahip çıkıyor

Çankaya Belediyesi ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sürecinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi, modern bir ülkenin kurtuluş ve kuruluş sürecini anlattığı eseri Nutuk'tan da 5 bin adet dağıttı.

"Çankaya Tarihine Sahip Çıkıyor" başlığı altında Cumhuriyet Kitapları Projesi ile Milli Mücadele'nin önemini genç kuşaklara aktarmayı hedefleyen Çankaya Belediyesi, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. yılı anısına basıp dağıttığı "Ankara", "Milli Mücadele ve Ankara Tarihi", "Mustafa Kemal Atatürk ve Ankara" kitaplarının ardından "Anılarda Ankara - Anılarımda Ankara Unuttuklarımız, Hatırladıklarımız", "Anadolu Hükümeti Ankara'sı" kitaplarını basıp dağıtmıştı. Cumhuriyet Kitapları Projesinin üçüncü kitabı olarak da "TBMM ve 23 Nisan Bayram Kutlamaları" isimli kitabı kurum ve kuruluşlara ulaştırdı. - ANKARA

Çankaya'dan çocuklara değerli armağanlar
Çankaya'dan çocuklara değerli armağanlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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