Çankaya'dan çevre atağı

10.09.2019 11:43

Çevreye duyarlı ve koruyucu çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi pilot bölge olarak seçtiği Yaşamkent, Alacaatlı ve Dodurga Mahallelerinde 'Atıkların kaynağında ayrıştırılması' projesini hayata geçiriyor.



Türkiye'de ilk kez 1994 yılında KAYK (Katı Atıkların Yeniden Kazanımı) projesi ile yeniden kazanım kültürünü hayata geçirmiş, kendi kazanım tesisini o yıllarda kurmuş bir belediye olan Çankaya Belediyesi, yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.



Ambalaj atıklarının yanı sıra ekonomik değeri olan tüm atıkların yeniden kazanımı ile ilgili çalışmalarını sürdüren ve bu anlamda ülke ekonomisine de katkı sağlayan Çankaya, yeni projesiyle atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayacak. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde uygulanan projelerin bir benzeri olan yeni proje için Yaşamkent, Alacaatlı ve Dodurga Mahalleleri pilot bölge olarak belirlendi. 1 Ekim 2019 tarihinde başlayacak proje kapsamında pilot bölgenin tüm sakinlerine geri dönüşüm poşetleri dağıtılacak. Belirlenen gün ve saatlerde toplanacak olan poşetler ile atıklar kaynağında ayrıştırılmış olacak. Toplanan tüm atıkların nasıl geri kazanıldığı ve doğaya nasıl bir katkı sunduğu ise aylık olarak bölge sakinleriyle paylaşılacak.



Çankaya Belediyesince uygulanacak olan projenin başarılı olması durumunda ilçe genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA