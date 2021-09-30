Çankaya'dan Bir Kreş Daha

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - METİN OKTAY KREŞİNİN TEMELİ ATILDI

Çankaya Belediyesinin aralık ayı sonuna kadar sürecek 25 temel atma ve açılıştan oluşan yatırım programı hız kesmeden devam ediyor. Çankaya Belediyesi, Metin Oktay Mahallesi'ne inşa edeceği gündüz bakım evinin temelini attı.

Çankaya Belediyesi hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Metin Oktay Mahallesinde büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan 140 çocuk kapasiteli kreşin temeli Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde atıldı.

TÜRKİYE'DE ÖRNEK BELEDİYE OLACAĞIZ

Türkiye'de kalitesi ve sayısı ile kreş konusunda marka haline gelmiş Çankaya Belediyesinin 13'üncü kreşi olacak Metin Oktay Mahallesindeki kreşin temel atma töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 7 yılda Çankaya'da ilkleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Belediye başkanlığına adaylığında vermiş olduğu sözlerden birini daha tutmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Taşdelen, "Kültür Merkezlerinde rekorlar kırdık, kapalı yüzme havuzlarımızı ilçemize kazandırdık. 7 yeni kreşi, 18 yeni Çankaya Evini, 800 bin metrekare yeni yeşil alanı, 86 yeni parkı ilçemize kazandırdık. Bize oy versin vermesin bütün Çankayalıları baş tacı ederek herkese hizmet götürerek çalıştık. Aday olduğumda Türkiye'de örnek belediye olacağız demiştim, bu anlamda Çankaya'ya hizmet etmenin gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Çankaya Belediyesinin arsalarının, park alanlarının, kreş alanlarının halkın olduğunu buraların asla rantın olmayacağını dile getiren Taşdelen sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptıklarımızdan daha çoklarını yapacağız. Bademlidere Kent Ormanı için ilk ağaçlarımızı diktik. Bu kenti betona teslim edenlere, bu kenti talan edenlere karşı biz Mustafa Kemalin askerleri olarak 750 dönümü orman ve park yapacağız. Şu anda Metin Oktay Ortaokulunun yanındayız. Buranın bütün tamir ve tadilatını biz yaptık, bunun gibi ilçede yer alan 216 devlet okulunun tadilatını gerçekleştirdik. Şimdi bu tadilatını yaptığımız okulda velilere sen hangi partiye oy veriyorsun diye sorulur mu, biz Çankaya Belediyesi olarak ayrımsız, herkesi kucaklayarak çalışmaya devam edeceğiz. "

Kreş alanının yanında çocuklar için oyun parkı da yapılacağının müjdesini veren Taşdelen'e Metin Oktay Ortaokulu öğrencileri ve semt sakinleri yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen temel atma törenine CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Çankaya Belediyesi Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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