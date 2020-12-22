Çankaya'dan amatör spora destek
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Çankaya'dan amatör spora destek

22.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:43
Çankaya'dan amatör spora destek

Çankaya Belediyesi tarafından pandeminde döneminde zor günler yaşayan amatör spor kulüplerine destek sağlandı.

Çankaya Belediyesi tarafından pandeminde döneminde zor günler yaşayan amatör spor kulüplerine destek sağlandı.

Çankaya Belediyesi mart ayından bu yana 35 kulübe 192 bin 500 lira maddi yardım ve malzeme desteği verdi.

Pandemi döneminde zor günler geçiren kulüplere yardımlarından dolayı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i ziyaret eden Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, göreve geldiği günden bu yana amatör spora ve sporculara verdiği destek dolayısıyla Başkan Taşdelen'e teşekkür etti. Çankaya'nın spor alanında hayata geçirdiği projeleri ve yatırımları yakından takip ettiklerini belirten Kandazoğlu, amatör spor kulüplerinin yaşadığı sorun ve taleplerini aktardı.

Amatör spor kulüplerini yaşatmak için desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bir kenti sağlıklı kılan unsurların başında kentlilerin spor alışkanlarının olması geliyor. Biz Çankayalıların spor yapması ve özellikle genç nesillerin spora teşvik edilmesi için özel çaba sarf ediyoruz. Yaz Okullarımızdan spor temalı parklarımıza, destek verdiğimiz spor organizasyonlarından bizzat parçamız olan ve hem ilçemize hem ülkemize sayısız başarı ve madalya kazandıran Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'ne bu alanda elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu desteğin amatör kulüplere de yaygınlaştırılması çok önemli. Çankaya Belediyesi olarak, imkanlarımız ölçüsünde özellikle böylesine zor bir süreçten geçerken daima amatör kulüplerimizin ve sporcularımızın yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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