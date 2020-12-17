Çankaya'dan 70 bin ton asfalt
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çankaya'dan 70 bin ton asfalt

17.12.2020 12:44 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:04

Çankaya'dan 70 bin ton asfalt Çankaya Belediyesi, asfalt sezonuna başlamasından bu yana cadde ve sokaklarında 70 bin tonluk asfalt çalışması yaptı.

Çankaya'dan 70 bin ton asfalt

ANKARA - Çankaya Belediyesi, asfalt sezonuna başlamasından bu yana cadde ve sokaklarında 70 bin tonluk asfalt çalışması yaptı. 124 mahalleyi kapsayan asfalt serim ve onarım çalışmasıyla 58 kilometrelik yol asfaltlandı.

Pandemi nedeniyle bu yıl Mayıs ayında başlayan sezonda asfalt çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, ilçenin 124 mahallesinde asfalt serdi ve onarım yaptı.

Çankaya Belediyesi, vatandaşların taleplerini de program dahilinde karşıladı. Çankaya Belediyesi, cadde ve sokaklarda sürdürdüğü tam kaplama asfalt çalışması sonucunda 11 aylık sürede 70 bin ton asfalt döktü.

Yakupabdal Mahallesinde kendi mülkiyetinde bulunan Asfalt Plentinde kendi işçisiyle ürettiği asfaltı Çankaya sokaklarına sermenin gururunu yaşayan Çankaya Belediyesi, havaların durumuna göre çalışmalarına yıl sonuna kadar devam edecek.

Göreve geldiği günden bu yana Çankaya'nın altyapı hizmetlerini en üst seviyeye çıkaran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Türkiye'nin en büyük Çankaya'da pandemiye rağmen hiçbir mazeret üretmeden hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın istekleri bizim için emirdir. Halka dokunan ve onların yararını gözeten hizmetleri yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çankaya'dan 70 bin ton asfalt
Çankaya'dan 70 bin ton asfalt
Çankaya'dan 70 bin ton asfalt
Çankaya'dan 70 bin ton asfalt
Çankaya'dan 70 bin ton asfalt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Uğur Yücel Cemal Hünal Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çankaya'dan 70 bin ton asfalt | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 13:04:21. #1.14#
title