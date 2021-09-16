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Çankaya'dan 1 temel atma 1 açılış

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Güncel

Çankaya'dan 1 temel atma 1 açılış Taşdelen: "Doğru belediyecilik, belediyenin en kıymetli arsalarını imara açmamak, betona boğmamak tam tersine en kıymetli arsalara parklar, kreşler, spor merkezleri yapmaktır" Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 21.

Çankaya'dan 1 temel atma 1 açılış

Taşdelen: "Doğru belediyecilik, belediyenin en kıymetli arsalarını imara açmamak, betona boğmamak tam tersine en kıymetli arsalara parklar, kreşler, spor merkezleri yapmaktır"

ANKARA - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 21. yüzyılın halkevleri olarak nitelediği Çankaya Evlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Karapınar Mahallesi 1181. Sokak üzerinde inşa edilecek olan ve derslikleri, çok amaçlı salonu, kütüphanesi ile her yaştan bölge halkına hizmet verecek Çankaya Evinin temel atma töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Karapınar Çankaya Evinin işlevi ve modern mimarisiyle bölgeye değer katacağını söyledi.

Dikmen Karapınar'a bir de kreş müjdesi

Taşdelen; "Karapınar halkımıza ve muhtarımıza söz vermiştim ve sözlerimizi yerine getirmenin gurunu yaşıyorum. Kısa süre içerisinde bu bölgede atıl duran alana bir spor parkı yaptık. Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık binasını tamamen yeniledik ve şimdi bir de Çankaya Evinin temelini atıyoruz. Bütün bunlara ek olarak önümüzdeki ay da yeni bir kreş temelini atacağız" dedi.

Doğru belediyeciliğin sadece kendi dönemini kurtarmak gibi düşünülmemesini ve projeler üretilirken belediyeyi borca sokmamak gerektiğini vurgulayan Taşdelen, "Biz, bütün bunları bir kuruş borçlanmadan, bir kuruş kredi kullanmadan yapıyoruz. Doğru belediyecilik belediyenin en kıymetli arsalarını imara açmamak, betona boğmamak tam tersine en kıymetli arsalara parklar, kreşler, spor merkezleri yapmaktır" ifadelerinde bulundu.

Yeni yatırımlara devam

Alper Taşdelen, "Bizim hizmet kervanımız yoluna devam ediyor. Aralık ayına kadar 22 tane daha açılış ve temel atmamız var. 2022 yılında da bir bu kadar projemizi hayata geçireceğiz" ifadelerinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti yöneticilerinin katıldığı törende, butona hep birlikte basılarak Karapınar Çankaya Evi'nin temeli atıldı. Protokol daha sonra Karapınar Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık binasının açılış kurdelesini kesti.

Çankaya'dan 1 temel atma 1 açılış

Çankaya'dan 1 temel atma 1 açılış

Çankaya'dan 1 temel atma 1 açılış

Çankaya'dan 1 temel atma 1 açılış
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri
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