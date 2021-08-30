Çankaya'da Zafer Bayramı'na coşkulu kutlama
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Çankaya'da Zafer Bayramı'na coşkulu kutlama

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Yerel

Çankaya'da Zafer Bayramı'na coşkulu kutlama Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde törenlere katılarak bayram coşkusunu tüm Çankayalılarla yaşadı.

Çankaya'da Zafer Bayramı'na coşkulu kutlama

ANKARA - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde törenlere katılarak bayram coşkusunu tüm Çankayalılarla yaşadı.

Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Çankaya Gençlik Bandosu eşliğinde vatandaşlara bayrak ve Nutuk dağıtarak kutladı. Çankaya Belediyesinin bayram otobüsü, marşlar eşliğinde ilçenin birçok noktasında gezerek vatandaşların bayram coşkusunu katladı. Çayyolu Ata Park'ta düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye'nin kurtuluşunda ve kuruluşunda canını ortaya koyan tüm şehitleri minnetle andı. Törende Çankayalılara hitap eden Başkan Alper Taşdelen, "Aydınlık güzel bir günde 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Ne mutlu bize ki, emperyalizme karşı, bağımsızlığını kazanmış, esaret zincirini paramparça etmiş, içinden Mustafa Kemal Atatürk gibi bir yiğidi, kahramanı çıkarmış bir milletiz. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

"Biz bağımsızlığımızı savaşarak, boyun eğmeyerek, teslim olmayarak sağladık"

Konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' dizelerini hatırlatan Başkan Alper Taşdelen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Milleti'ne zincir vuracak çılgın, tarihte hiçbir zaman başarılı olamadı. Biz bağımsızlığımızı savaşarak, boyun eğmeyerek, teslim olmayarak sağladık. Hiçbir zaman yoktur ki, Türk Milleti esaret altında yaşasın. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal ya Ölüm' veya İstanbul'a geldiğinde 'Geldikleri gibi giderler' sözleri, işte bu bağımsızlık ruhunun sözleridir. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta Samsun'a vardığında yüreğindeki o esaret zincirini kırma mücadelesi, azmi bir baktınız ki bütün bir milleti ateşledi ve yedi düvele karşı savaşan Türk Ulusu bağımsızlığını kazandı. İşte 30 Ağustos, o esaret zincirinin paramparça edildiği bir zaferdir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çıktığı kurtuluş yolunda onun büyük ve devrimci önderliği ile halkımız, emperyalizme karşı insanlığın en büyük ulusal kurtuluş mücadelesini kazandı. Kendi halkından başka hiçbir şeye güvenmeden yola çıktı ve insanlığa bir büyük kurtuluş mücadelesi armağan etti. Halkımızın zafer ve kurtuluş günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, bizlere bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkenin kurtuluşunda varlığını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.

Çankaya'da Zafer Bayramı'na coşkulu kutlama
Çankaya'da Zafer Bayramı'na coşkulu kutlama
Çankaya'da Zafer Bayramı'na coşkulu kutlama
Çankaya'da Zafer Bayramı'na coşkulu kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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