Çankaya'da yüzme havuzları tekrar halka açıldı

Çankaya'da iki yüzme havuzu ve spor tesisi, pandemi önlemleri altında kapılarını yeniden halka açtı.

Çankaya'da iki yüzme havuzu ve spor tesisi, pandemi önlemleri altında kapılarını yeniden halka açtı.

Pandemi dolayısıyla uzun bir süre kapalı kalan Çankaya Belediyesi Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ve Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi üyelik başvurularını almaya devam ediyor. Üyelik başvurusunu yapar yapmaz havuzdan yararlanmaya başlayan Çiğdem Mahallesi sakinlerinden Buket Polat, pandemi etkisiyle aktivitelerden uzak bir dönem geçirdiklerini, spor yapmayı ve yüzmeyi özlediğini söyledi. Polat, "Pandemi dolayısıyla hizmete giremeyen havuzumuzu heyecanla bekliyorduk. Önlemler alınarak açılmasından dolayı çok mutluyum, galiba havuza giren ilk mahalle sakini de ben olacağım. Emeği geçen herkese, özellikle Çankaya için önemli bir eksiği gidererek bizi modern yüzme havuzları ve spor merkezleriyle buluşturan Belediye Başkanımız Alper Taşdelen'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı