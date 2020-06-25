Çankaya'da YKS öncesi okullar dezenfekte edildi
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Çankaya'da YKS öncesi okullar dezenfekte edildi

Çankaya Belediyesi, 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ilçe genelindeki 144 okulu dezenfekte etti.

Çankaya'da YKS öncesi okullar dezenfekte edildi
25.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:24

Çankaya Belediyesi, 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ilçe genelindeki 144 okulu dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında YKS öncesi okullarda dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Ekipler, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bildirilen 144 okulu hijyenik koşullar açısından sınava hazır hale getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, öğrencilere sınavda başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Gelecekleri için önemli bir aşamadan geçecek gençlerimizin sağlığı her şeyden önemli. Ekiplerimiz okullarda ve sınıflarda detaylı dezenfeksiyon çalışması yaptı. Gençlerimiz kişisel tedbirlerini alarak sadece sınavlarına odaklansın. Belediye olarak onların sağlığı için üzerimize düşeni yapıyoruz. Meslek seçiminde ve geleceklerine yön verecek sınavda tüm gençlerimize başarılar diliyorum."

Ekipler, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bugüne kadar yaklaşık 7 bin bina ve 9 bin aracı dezenfekte etti.

Kaynak: AA

Manşet

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