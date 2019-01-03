Çankaya'da Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Çankaya Belediye Meclisi, 2019 yılının ilk toplantısını Belediye Başkanı Alper Taşdelen başkanlığında gerçekleştirdi.

Çankaya Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çankaya Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleşen ve Denetim Komisyonu üyelerinin seçildiği toplantı öncesi Belediye Başkanı Alper Taşdelen, meclis üyelerine iyi bir yıl dileğinde bulundu. Yeni yılın ilk meclis gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda ayrıca 5393 sayılı Kanun'un 25'inci maddesi uyarınca belediyenin 2018 yılı gelir-gider ile hesap ve işlemlerinin denetimini yapmak üzere Belediye Meclis üyeleri içerisinden gizli oyla Denetim Komisyonuna üye seçildi. Kapalı zarf usulü yapılan seçim sonucunda Meclis üyelerinden Suna Gürsoy, Servet Bulut Doğan, Aliye Ersever, Belgüzar Kılıç ve Esra Hüsrev üç aylık dönem için Denetim Komisyonuna seçildiler. - ANKARA

Kaynak: İHA