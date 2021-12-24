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Zabıtalar Çankaya'da yemin etti

Zabıtalar Çankaya'da yemin etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çankaya Belediyesi aday memurluk sürecini başarı ile tamamlayan 79 zabıta memuru, yemin ederek görevine başladı.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi aday memurluk sürecini başarı ile tamamlayan 79 zabıta memuru, yemin ederek görevine başladı.

Çankaya Belediyesi aday memurluk sürecini başarı ile tamamlayan 79 zabıta memuru için yemin töreni düzenlendi. Göreve başlayan zabıtalar hep birlikte yemin etmenin heyecanını yaşadı. Zabıta memurlarının heyecanına Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de ortak oldu.

Başkan Taşdelen, göreve başlayan zabıtalara başarı dileklerinde bulunarak şunları söyledi:

"Kanunu uygularken, dürüstlükle ve vicdanımızla hareket ediyoruz. Hiçbir zaman ceberut bir anlayışla çalışmıyoruz, çalışmayacağız. Hiçbir zaman insanların gönlünü kırarak çalışmıyoruz, çalışmayacağız. Çankaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesidir. Çankaya, Cumhuriyetin ilçesidir. Hiç kimseyi ayırmadan, herkese eşit hizmet götürmek de cumhuriyetimizin temel ilkesidir. Atatürk'ün yolundan asla ayrılmayacağız. Rehberimiz bilim ve akıl, önderimiz Mustafa Kemal olacaktır. Her zaman bu ilkeyi yüreğinizde yaşatacaksınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, bayrak üzerine yemin eden zabıta memurları sertifikalarını alarak görevlerine başladı. - ANKARA

Zabıtalar Çankaya'da yemin etti

Zabıtalar Çankaya'da yemin etti

Zabıtalar Çankaya'da yemin etti

Zabıtalar Çankaya'da yemin etti

Zabıtalar Çankaya'da yemin etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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