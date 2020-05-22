Çankaya'da sokak hayvanlarına mama desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çankaya'da sokak hayvanlarına mama desteği

Çankaya Kaymakamlığı koordinesinde, sokak hayvanlarını besleyecek gönüllülere kuru mama ve su kapları dağıtıldı.

Çankaya'da sokak hayvanlarına mama desteği
22.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:15

Çankaya Kaymakamlığı koordinesinde, sokak hayvanlarını besleyecek gönüllülere kuru mama ve su kapları dağıtıldı.

Çankaya Muazzez Karaçay İlköğretim Okulu'nda, hayırsever bir firma tarafından bağışlanan 10 ton kuru mama ile Çankaya Kaymakamlığı tarafından temin edilen su kapları, sokak hayvanlarını beslemek isteyen gönüllüler ile Çankaya ilçesinde daha önce 20 mahallede oluşturulan hayvan besleme alt gruplarının temsilcilerine teslim edildi.

Çankaya Kaymakamı Mete Buhara yaptığı açıklamada, bayramda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını hatırlatarak, özellikle bu süreçte, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için girişimde bulunduklarını söyledi. Çankaya ilçesinde, ciddi bir sokak hayvanı popülasyonu olduğunu belirten Buhara, hayvanseverleri Vefa Destek Grubu çatısı altında organize ettiklerini bildirdi.

Uygulamanın pandemi bittikten sonra da devam etmesini istediklerini dile getiren Buhara, "Sokak hayvanları, canlarımız. Bunu hakediyorlar diye düşünüyorum. Onlar da bizim gibi bir canlı, onlara olan bu özenimizin sürekliliği çok önemli." diye konuştu.

Buhara, dağıtımı yapılan su kaplarının sürekli doldurulacağını belirterek, herhangi bir sıkıntı olmaması için gerekli tedbirlerin aldığını söyledi.

Hayvanseverler uygulamadan memnun

Bölgesinde 150'den fazla sokak hayvanını düzenli olarak besleyen hayvansever Serpil Çıtak, koronovirisün ardından sokak hayvanlarının daha da zor durumda olduğunu dile getirerek, su süreçte belediye ve Çankaya Kaymakamlığının yardımlarının başladığını, dağıtılan kuru mamaların, normalde kendi bütçeleri ile her gün yaptıkları beslemelere çok büyük katkısı olduğuna işaret etti.

Mamaları, bugünden itibaren bayram süresince sokak hayvanlarına dağıtacaklarını belirten Çıtak, yetmediği noktada da kendilerinin katkı sağlamayı sürdüreceğini vurguladı.

Çankaya Vefa Destek Grubu üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Yunus Koç ise Çankaya Kaymakamlığı'nın pandemi sürecinde hem insanlar hem de insan dostu hayvanlara kucak açarak, yardım eli uzattığını kaydetti.

Yapılan etkinliklerin, insani hasletlerin devamı olduğunu, zor günlerde dayanışmanın toplum olarak yapıldığını belirten Koç, "İnsanın en yakın dostu olan, evinde, kapısında, sokağında, her zaman yanında bulanan, kendi derdini anlatamayan hayvanlarımıza da büyük destek sağlamamız lazım." dedi.

Hayvansever Gökçe Balçık da, dağıtılan mamalar ile sokaklardaki aç ve susuz hayvanları besleyeceklerini belirterek, sokak hayvanların yemeğe suya ve en önemlisi sevgiye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Balçık, hayvanların mutululuğunun kendisini de mutlu ettiğini anlattı.

Aşağı Dikmen Mahallesi Muhtarı Aslı Arslan da, bulundukları bölgede 70'e yakın dostlarının olduğunu, bu süreçte onları yalnız bırakmadıklarını, gerek belediye gerekse kaymakamlıktan aldıkları destekle üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını anlattı. Arslan mama bağışında bulunan firma yetkililerine de teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Haber
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
'Dua kitabı satmıyorum, okuyorum' diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
"Dua kitabı satmıyorum, okuyorum" diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülçin Ergül Hande Ataizi Merve Boluğur Bergüzar Korel
Spor Metin Oktay Fatih Terim Malcolm Thomas Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Çankaya'da sokak hayvanlarına mama desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 13:19:22. #1.14#
title