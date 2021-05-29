Çankaya'da sanatla buluşma zamanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çankaya'da sanatla buluşma zamanı

Çankaya'da sanatla buluşma zamanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çankaya Belediyesi, kapanma sürecinin ardından Haziran ayında Başkentlileri, festivaller ve sergilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Çankaya Belediyesi, kapanma sürecinin ardından Haziran ayında Başkentlileri, festivaller ve sergilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Çankaya, Hazirana 8 sergi ve 24'üncü Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali ile merhaba diyecek.

Çankaya Belediyesinin kültür merkezleri, 'Sanatla Buluşma Zamanı'na dönüşüyor. Pandemi koşullarını dikkatle uygulayan Çankaya'nın kültür merkezlerinde Haziran ayında 8 sergi ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali sanatseverlerle buluşacak. Her yıl Çankaya Belediyesinin desteğiyle sinema tutkunlarıyla buluşan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl online platformlarda 27 Mayıs'ta sinemaseverleri ağırlamaya başladı. 3 Haziran'a kadar internet üzerinden takip edilebilecek festival, pandemi koşullarına göre 4 Haziran'dan itibaren sinema salonlarına da taşınacak. Festival pandemi kısıtlamaları dikkate alınarak 11 Haziran'a kadar devam edecek. Haziran ayındaki sergilerden biri Doğan Taşdelen Çağdaş Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. 18 Haziran'da başlayacak Pandemi Eskizleri Karma Sergisi, 41 sanatçının pandemi döneminde korona virüs salgının imgesel boyutunu düşünerek tasarladıkları desenleri sanatseverlerin ilgisine sunacak. Bu özel sergi, 29 Haziran'a kadar açık kalacak.

Fikret Otyam Sanat Merkezinde ilk sergi

Çankaya'nın yeni kültür ve sanat adresi Fikret Otyam Sanat Merkezi, Murat Germen'in "Feyezan/Overflow" adlı sergisi ile kapılarını Haziran'da tüm Başkentli sanatseverlere açacak. Postmodern akım içinde "eski ve yeni normal" arasında sıkışmış olan günlük hayatın ne kadar sürdürülebilir olduğunu sorgulayan sergi, sanatçının üç farklı mecrada gerçekleştirdiği ortak bir eleştiriyi izleyiciye sunacak. 11 Haziran - 31 Ekim arasında gerçekleşecek sergi pandemi dönemi yaşam gerçeklerinin de hafızası olmaya aday.

Çankaya Belediyesi'nin Haziran'da gerçekleştireceği tüm kültür ve sanat etkinliklerini ve etkinliklerin ayrıntılarını ise www.cankaya.bel.tr adresinden takip edilebilecek. - ANKARA

Çankaya'da sanatla buluşma zamanı
Çankaya'da sanatla buluşma zamanı
Çankaya'da sanatla buluşma zamanı
Çankaya'da sanatla buluşma zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbullular dikkat! Anadolu Yakası'nda 9 ilçede su kesintisi yaşanacak
İstanbullular dikkat! Anadolu Yakası'nda 9 ilçede su kesintisi yaşanacak
Aleyna Çakır'ın ev arkadaşından davanın seyrini değiştirecek ifade: Aleyna'yı zorla çalıştırıp parasını alıyordu
Aleyna Çakır'ın ev arkadaşından davanın seyrini değiştirecek ifade: Aleyna'yı zorla çalıştırıp parasını alıyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Antony Blinken Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Cristiano Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çankaya'da sanatla buluşma zamanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 14:03:17. #1.11#

title