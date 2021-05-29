Çankaya'da sanatla buluşma zamanı

Çankaya Belediyesi, kapanma sürecinin ardından Haziran ayında Başkentlileri, festivaller ve sergilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Çankaya Belediyesi, kapanma sürecinin ardından Haziran ayında Başkentlileri, festivaller ve sergilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Çankaya, Hazirana 8 sergi ve 24'üncü Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali ile merhaba diyecek.

Çankaya Belediyesinin kültür merkezleri, 'Sanatla Buluşma Zamanı'na dönüşüyor. Pandemi koşullarını dikkatle uygulayan Çankaya'nın kültür merkezlerinde Haziran ayında 8 sergi ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali sanatseverlerle buluşacak. Her yıl Çankaya Belediyesinin desteğiyle sinema tutkunlarıyla buluşan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl online platformlarda 27 Mayıs'ta sinemaseverleri ağırlamaya başladı. 3 Haziran'a kadar internet üzerinden takip edilebilecek festival, pandemi koşullarına göre 4 Haziran'dan itibaren sinema salonlarına da taşınacak. Festival pandemi kısıtlamaları dikkate alınarak 11 Haziran'a kadar devam edecek. Haziran ayındaki sergilerden biri Doğan Taşdelen Çağdaş Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. 18 Haziran'da başlayacak Pandemi Eskizleri Karma Sergisi, 41 sanatçının pandemi döneminde korona virüs salgının imgesel boyutunu düşünerek tasarladıkları desenleri sanatseverlerin ilgisine sunacak. Bu özel sergi, 29 Haziran'a kadar açık kalacak.

Fikret Otyam Sanat Merkezinde ilk sergi

Çankaya'nın yeni kültür ve sanat adresi Fikret Otyam Sanat Merkezi, Murat Germen'in "Feyezan/Overflow" adlı sergisi ile kapılarını Haziran'da tüm Başkentli sanatseverlere açacak. Postmodern akım içinde "eski ve yeni normal" arasında sıkışmış olan günlük hayatın ne kadar sürdürülebilir olduğunu sorgulayan sergi, sanatçının üç farklı mecrada gerçekleştirdiği ortak bir eleştiriyi izleyiciye sunacak. 11 Haziran - 31 Ekim arasında gerçekleşecek sergi pandemi dönemi yaşam gerçeklerinin de hafızası olmaya aday.

Çankaya Belediyesi'nin Haziran'da gerçekleştireceği tüm kültür ve sanat etkinliklerini ve etkinliklerin ayrıntılarını ise www.cankaya.bel.tr adresinden takip edilebilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı